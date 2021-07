Cuba : L'ambassadeur de Cuba à Paris parle de l'attaque de l'ambassade 

Par Wafica Ibrahim

A 23:45 heures, le lundi 26 juillet, date à laquelle les Cubains célèbrent le Jour de la Rébellion Nationale, la mission cubaine en France a été victime d'un attentat terroriste lors duquel 2 individus ont lancé 3 cocktails Molotov sur le siège diplomatique.

Selon les rapports, 2 des engins ont touché la façade et l'entrée l'ambassade de Cuba, provoquant un incendie qui a été éteint par les fonctionnaires de la mission diplomatique eux-mêmes.

Al Mayadeen a parlé en exclusivité avec Elio Rodríguez, ambassadeur de Cuba à Paris, pour connaître les détails des faits et leurs répercussions.

Qu'a fait le Gouvernement français après l'attaque terroriste contre l'ambassade ? Une enquête a-t-elle été ouverte pour trouver les responsables ?

Les actes terroristes contre notre ambassade se sont produits pendant la nuit d'hier. La réaction a été positive. Les pompiers sont venus immédiatement sur place ainsi que les forces de police. Une enquête à laquelle nous avons apporté toutes les informations nécessaires pour essayer d'éclaircir les faits et trouver les coupables de cet acte terroriste a été ouverte.

Aujourd'hui, le Gouvernement français, dans une déclaration du porte-parole de la chancellerie pour l'Europe et les Affaires Etrangères a condamné l'attaque de l'ambassade de Cuba et, en même temps il a renforcé la sécurité de notre ambassade à Paris et il fait une enquête pour essayer de trouver les responsables d ecet acte criminel.

Le Gouvernement cubain rend les Etats-Unis responsables de cette attaque. Considérez-vous que cet acte criminel est lié aux campagnes de Washington sur l'île et à l'étranger ?

Quelques minutes après les faits, le ministre des Relations Extérieures de la République de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a condamné cet acte terroriste. Il en a rendu le Gouvernement des Etats-Unis responsable parce qu'avec ses campagnes permanentes contre Cuba, il encourage les actions violentes et terroristes contre des installations appartenant à notre pays, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Tout le monde connaît la campagne que les autorités nord-américaines et leurs agences développent pour essayer de troubler l'ordre constitutionnel de la République de Cuba.

Elio Rodríguez: Ce n'est pas nouveau, il s'agit de plus de 60 ans d'hostilité, de guerre économique, commerciale, financière, basée sur un blocus sans précédent dans l'histoire de l'humanité qui dure depuis plus d'un demi-siècle.

D'autre part, Cuba a été victime d'actes terroristes pendant ces 60 années. Plus de 3 500 Cubains sont morts à cause des différentes actions criminelles organisées depuis le territoire des Etats-Unis. Presque 2 100 Cubains ont subi des mutilations suite à ces actes terroristes. Dans plus de 25 pays, les ambassades et les bureaux diplomatiques de Cuba ont subi des actes terroristes.

En septembre 1980, dans les rues de New York, un diplomate cubain aux Nations Unies a été assassiné impunément. En 1976, 2 diplomates cubains sont morts dans l'explosion d'une bombe à l'ambassade de Cuba à Lisbonne. Quelques mois plus tôt, l'explosion en plein vol d'un avion civil de la Cubana de Aviación près des côtes de La Barbade a coûté la vie à 73 personnes. C'est une longue histoire d'actes terroristes contre la nation cubaine. De sorte que ce qui s'est produit dette nuit n'est qu'un chapitre de plus dans cette promotion incessante du terrorisme contre notre pays.

Avez-vous reçu une alerte préalable ou après les faits, une revendication contenant des messages haineux qui indiquent qui peut être derrière cette attaque ?

Il faut rappeler qu'avant cet acte terroriste qui s'est produit dans la nuit de lundi à notre ambassade, ces derniers mois et ces dernières semaines, il y a eu une grande campagne sur les réseaux sociaux, surtout en provenance des Etats-Unis et de certains autres pays du monde dans laquelle les organisations contre-révolutionnaires encouragent constamment les gens à commettre des violences non seulement à Cuba mais aussi à l'étranger. Dans certaines capitales, il y a aussi eu des actions, on ne peut pas dire que ce osnt des manifestations, en vérité, ce sont des provocations dans lesquelles on entend des insultes envers les autorités cubaines, des grossièretés, la racaille. C'est loin d'être l'expression d'une ligne politique ou d’une pensée politique différente. Ce sont réellement des actions de provocation, d'instigation à la violence.

En France, il y a aussi un groupe minoritaire lié à ce secteur contre-révolutionnaire qui, sur les réseaux sociaux, , nous l'avons vu... ces personnes appellent à la violence, à réaliser des actions contre l'ambassade. Nous avons même vu sur les réseaux sociaux des invitations à apprendre à fabriquer des cocktails Molotov pour les utiliser contre les installations officielles de la République de Cuba. De sorte que, comme ça s'est déjà produit auparavant, les ennemis de la Révolution Cubaine cherchent par tous les moyens, désespérément, à agir contre les représentations cubaines à l'étranger. Face à cela, il y aune diplomatie cubaine révolutionnaire, engagée et ferme dans sa volonté de défendre la souveraineté, l'indépendance et le projet socialiste que nous avons décidé de construire.

Selon certains rapports, cet attentat terroriste pourrait être lié à la campagne haineuse que les Etats-Unis ont renforcée contre la Révolution ces derniers mois. Quelles ont été les principales réactions de l'opinion publique internationale à ce sujet ?

Je veux souligner que, depuis que cet acte terroriste contre notre ambassade a eu lieu, nous avons constamment reçu des dizaines de messages de soutien, de solidarité et d'amitié, condamnant cet acte terroriste contre notre ambassade en France. Des personnalités politiques, des parlementaires, des membres de la société civile, des représentants d'associations d'amitié et de solidarité envers Cuba, des membres des associations de Cubains résidant en France, des représentants des secteurs les plus divers dela société française, des forces politiques, des mouvements politiques nous ont constamment transmis ces messages de soutien, d'encouragement, de solidarité, d'amitié condamnant cet acte terroriste.

Cela prouve une fois de plus que nous sommes très bien accompagnés non seulement en France mais dans le monde entier dans cette bataille pour l'indépendance et pour la souveraineté de Cuba. On a pu en voir un exemple le 23 juin dernier quand l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour la 29 ème fois consécutive, a approuvé et adopté une résolution exigeant la fin de la politique de blocus économique, commercial et financier de Cuba. 184 Etats Membres des Nations Unies ont voté en faveur de cette résolution. De sorte que ce sont les Etats-Unis qui sont isolés dans leur politique criminelle contre Cuba. Notre pays est accompagné par le communauté internationale, par les mouvements progressistes de ce monde qui défendent le droit de Cuba à continuer à être un pays souverain et indépendant.

Le peuple cubain a réagi à cette attaque sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que ceux qui ont manifesté contre le Gouvernement soutiennent cette sorte de violence ?

Il est évident que si la Révolution Cubaine a survécu à tant de défis pendant ces plus de 60 ans, cela n'a été possible qu'avec le soutien de la majorité du peuple. Il n'y a pas d'autre réponse. Même dans les moments les plus difficiles, la nation cubaine a survécu grâce à l'unité, à la capacité de sacrifice et surtout grâce à son engagement envers la défense d'un modèle social. Cela continue, le peuple continue à soutenir cette Révolution qu'aujourd'hui, nous continuons à défendre.

En même temps, il est important de savoir que la grande majorité des Cubains qui résident à l'étranger, qui résident dans le monde, sont également solidaires et attachés à leur pays, à leur culture, à la Patrie qui les a vus naître. Les Cubains qui font le jeu des politiques de l'empire destinées à imposer un changement de régime à Cuba sont minoritaires. Il y a toujours eu des traîtres, il y a toujours eu des délinquants, il y a toujours eu, dans l'histoire de Cuba, des annexionnistes dont le rêve est que Cuba redevienne une colonie des Etats-Unis. Et ça, c'est ce que nous, la majorité des Cubains n'allons jamais permettre. C'estpourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous réaffirmons notre engagement en tant que peuple, en tant que diplomates révolutionnaires, envers la défense de notre socialisme, envers la défense de notre indépendance et de notre souveraineté.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/28/cuba-embajador-en-paris-habla-sobre-el-ataque-terrorista-a-la-sede-diplomatica/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/cuba-l-ambassadeur-de-cuba-a-paris-parle-de-l-attaque-de-l-ambassade.html