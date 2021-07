Cuba : La disparition du socialisme est la première exigence des Etats-Unis 

Moscou, 28 juin (Prensa Latina) La politique étasunienne contre Cuba repose sur l'axiome selon lequel le système socialiste cubain doit disparaître ou être modifié, a déclaré l'académicien cubain Santiago Perez lors de la Conférence sur la sécurité internationale.

Lors de l'événement clôturé jeudi dernier à Moscou, le chercheur a estimé que l'existence et l'exemple cubain remettaient en cause l’hégémonie de la Maison Blanche sur le continent américain et dans le monde. « Quoique Cuba ne s’avère pas une menace militaire pour la sécurité nationale des États-Unis, elle constitue tout de même un défi politique et idéologique », a-t-il averti.

Dans le but de renverser ou éroder le gouvernement de La Havane, les différentes administrations nord-américaines ont conçu une infrastructure militaire, sécuritaire, politique, économique, idéologique et d'information, a-t-il expliqué.

Perez a rappelé les tentatives destinées à renverser la Révolution cubaine au moyen de l'invasion de la Baie des Cochons, la menace nucléaire depuis la crise des missiles, le soutien à la lutte contre les détachements militaires locaux et aux bandes armées, la subversion interne et l'isolement international.

Il a souligné comme point clé de cette stratégie le blocus économique, commercial et financier coûtant au pays près de neuf milliards de dollars uniquement pour l’année 2020. Le politologue cubain a expliqué qu'à défaut d'atteindre leurs objectifs, les autorités des États-Unis ont ajouté à leur stratégie " les recettes de la guerre non conventionnelle ".

« Nombre de leurs méthodes ont déjà été expérimentées contre Cuba dans le passé et aussi récemment sous d'autres latitudes, comme en Ukraine, au Belarus, au Venezuela, en Russie, en Libye, en Yougoslavie, entre autres », a-t-il signalé.

Dans la guerre non conventionnelle des dernières années contre Cuba le recours aux réseaux sociaux et Internet est devenu substantiel en vue de provoquer la méfiance envers les autorités du pays, des actes de désobéissance civile et l'instabilité dans le pays caribéen.

Les campagnes acharnées sur les réseaux sociaux ont été accompagnées d'une campagne non moins véhémente dans les médias internationaux habituels, délégitimant toute action du gouvernement en dessinant un avenir incertain, a-t-il déclaré.

