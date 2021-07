Cuba : La vérité qu’on cherche à réduire au silence

Par María Josefina Arce

Cuba est vivante et poursuit sa marche, en dépit des provocations et des ingérences encouragées depuis les États-Unis. On n’a jamais négligé la lutte contre le covid-19 voire au milieu des actions déstabilisatrices et les pénuries imposées par le blocus états-unien.

Et sur cette voie, la nation avance dans le processus d’immunisation avec ses propres vaccins, grâce à l’effort et au dévouement de nos scientifiques et à la volonté politique des autorités qui ont toujours accordé la priorité à la santé des citoyens.

Environ 8 millions de doses de Soberana 02 et d’Abdala ont été déjà appliquées, ce dernier, ayant une efficacité de 92,28% est le premier vaccin de l’Amérique Latine contre le Covid-19.

Dans son allocution lors de l’émission de télévision Mesa Redonda, le premier ministre cubain, Manuel Marrero, a précisé que le pays dépasse la moyenne mondiale concernant le pourcentage de personnes qui ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Cuba présente par ailleurs le taux le plus élevé de personnes vaccinées chaque jour pour cent mille habitants.

À l’île de la Jeunesse, municipalité spéciale de la nation, on a déjà fini l’immunisation de toutes les personnes à partir de 19 ans, et à La Havane, plusieurs municipalités ont déjà conclu la vaccination et le reste est prêt à finir.

Ce processus s’est étendu à Matanzas, Camaguey, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila et à d’autres territoires de l’archipel, selon le chronogramme prévu et la complexité de leur situation épidémiologique.

En outre, la première étude autorisée de la nation caribéenne pour les enfants âgés de 3 à 18 ans est déjà en cours, il s’agit de l’essai clinique de Soberana-Pédiatrie, dont le schéma de vaccination comprend deux doses de Soberana02 et une de Soberana Plus, tous deux, développés par l’institut Finlay de Vaccins et qui ont démontré 91,2% d’efficacité.

Un essai clinique pédiatrique a été entamé également à Camaguey avec le vaccin Abdala. Six cents enfants participeront en deux phases à cette étude nommé Ismaelillo.

Pour le prochain mois de septembre on espère bien entamer le processus d’immunisation de la population pédiatrique, qui a enregistré au cours de dernières semaines une augmentation des contagions par le virus.

Malgré les difficultés générées par le renforcement du blocus états-unien et de la crise économique mondiale provoquée par la pandémie, Cuba envisage d’immuniser la totalité de sa population contre le Covid-19 avant la fin de cette année.

Il s’agit d’un effort considérable, qui a nécessité le dévouement et le sacrifice de nombreuses personnes, mais qui témoigne de l’engagement en faveur de la santé de chaque citoyen, un effort que beaucoup tentent de faire passer sous silence mais que beaucoup d’autres connaissent et soutiennent.

