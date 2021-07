Cuba : Le Mexique envoie de l'aide humanitaire

Mexico, 27 juillet (RHC) Le navire polyvalent Arm Libertador Bal-02 est parti aujourd’hui du port de Veracruz avec de l’aide du Mexique pour Cuba, le second qui quitte cet état et demain, un troisième, le vaisseau de guerre amphibie Arm Papaloapan A-41, appareillera.

Hier, 26 juillet, 68e anniversaire de l’attaque des casernes Moncada et Carlos Manuel de Céspedes, qui a marqué le début de la Révolution cubaine dirigée par Fidel Castro, le bateau José María Morelos II, avec 100 000 barils de diesel pour ravitailler en énergie les hôpitaux de Cuba avait, quitté le port de Veracruz.

Celui de ce mardi transporte du matériel médical comme des seringues, des réservoirs d’oxygène et des masques, pour répondre à l’urgence sanitaire et des fournitures telles que du lait en poudre, des haricots, de la farine de blé, des boîtes de thon et de l’huile comestible, et celui de demain portera une charge similaire.

Un communiqué de presse du ministère des Affaires Étrangères indique que le gouvernement du Mexique, en tant que président pro tempore de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), a entrepris, conjointement avec les pays membres, de multiples actions de coopération internationale pour le développement en faveur des pays membres de la région latino-américaine et caribéenne.

À cet égard, ajoute-t-il, dans le cadre de la Convention de base pour la coopération en matière de développement entre le Gouvernement mexicain et le Gouvernement cubain, l’Agence mène des actions de coopération internationale et d’assistance humanitaire en faveur des Cubains afin d’aider à atténuer les effets générés par le Covid-19.

Ce qui précède, ajoute-t-il, est conforme à la politique du Gouvernement mexicain de solidarité internationale pour soutenir le peuple cubain face à la situation sociale, économique et sanitaire qu’il vit actuellement et, compte tenu des besoins du système hospitalier cubain.

Il est très symbolique que les navires avec DE L'AIDE POUR Cuba partent des ports de Veracruz, l’état où se trouve le port de Tuxpan d’où est parti le yacht Granma avec les 82 expéditionnaires dirigés par le commandant en chef Fidel Castro, après son entraînement en terres mexicaines.

Source Prensa Latina

