Cuba : Le Mouvement des Pays Non-alignés soutient Cuba 

Le Mouvement des Pays Non-alignés (MNOAL) a apporté vendredi son soutien à Cuba face à la campagne politique et médiatique financée par les Etats-Unis.

Pendant la réunion du bureau de coordination du MNOAL qui a eu lieu à New York, les représentants des membres du mouvement ont condamné les tentatives destinées à déstabiliser Cuba et à s'ingérer dans ses affaires intérieures.

Ils ont aussi qualifié ces actions de « violation flagrante des buts et des principes de la Charte des Nations Unies et du Droit International » et ont réaffirmé leur inquiétude pour l'utilisation des médias comme outils de propagande contre les pays en développement pour saper leurs Gouvernements et souligné la nécessité de promouvoir des médias et des sources de communication alternatifs, libres, pluralistes et responsables qui reflètent la réalité et les intérêts des peuples du monde en développement.

Le MNOAL a reconnu l'impact négatif du blocus que les Etats-Unis imposent à Cuba depuis 60 ans et qui a été renforcé pendant la pandémie et a appelé à ce qu'il soit levé immédiatement.

Il a aussi souligné l'importance du fait que cuba soit lepremier pays d'Amérique Latine et des Caraïbes à avoir ' candidats vaccins à différentes phases d'essais cliniques et la vaccin Abdala, contra le COVID-19.

Le Mouvement des Pays Non-alignés est le splus important mécanisme de concertation politique des pays du Sud et 120 pays en sont membres.

