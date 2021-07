Cuba : Le rapport sur la traite des êtres humains est mensonger 

Déclaration du ministère des Relations extérieures

5 juillet 2021

Le 1er juillet 2021, le Secrétaire d'État des États-Unis Antony Blinken a présenté le rapport 2020 du département d'État sur la Traite des personnes, un document qui, comme les autres documents de ce type publiés par le Département d'État, est dépourvu de toute autorité internationale ou morale et sert des objectifs purement calomnieux et de chantage politique.

Dans ce document, les États-Unis mentent une fois en accusant Cuba de ne pas respecter suffisamment les normes élémentaires pour l'élimination de la traite des êtres humains et de ne pas faire d'efforts significatifs à cette fin. Il s'agit d'une accusation qui s’inscrit dans la campagne des États-Unis visant à discréditer la coopération internationale de Cuba dans le domaine de la santé, pour laquelle notre pays a reçu la reconnaissance de dizaines de gouvernements, l'appréciation des populations qui en bénéficient, presque toujours les plus pauvres et les plus défavorisées des pays où elle est mise en œuvre, et les éloges des Nations unies, de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations internationales.

Le ministère des Affaires étrangères rejette dans les termes les plus énergiques cette campagne diffamatoire du gouvernement des États-Unis, promue conjointement avec les secteurs les plus réactionnaires et corrompus de ce pays, y compris les groupes extrémistes d'origine cubaine représentés au Congrès par des personnalités telles que les sénateurs Marco Rubio et Robert Menendez.

Cuba applique une politique de « tolérance zéro » à l'égard de toute forme de traite des personnes et affiche d'excellents résultats en matière de prévention, de lutte et de protection des victimes, des résultats reconnus par les Nations unies et d'autres organisations internationales.

L'accès aux soins de santé est un droit humain. Le gouvernement des États-Unis commet un crime lorsqu'il tente de priver ceux qui bénéficient de ces services grâce aux accords bilatéraux signés librement et souverainement entre Cuba et des dizaines de gouvernements, et grâce au travail professionnel, dévoué, altruiste et solidaire de centaines de milliers de travailleurs cubains de la santé.

En relayant les calomnies immorales de l'administration de Donald Trump, la politique étrangère actuelle des États-Unis remet en question son engagement sincère à faire face au terrible fléau de la traite des êtres humains, tout en vulgarisant l'effort international pour le combattre.

Les États-Unis sont l'un des pays qui connaissent les plus grands problèmes de traite des êtres humains au monde. Ses politiques d'asphyxie économique contre Cuba et son non-respect des accords bilatéraux en matière de migration favorisent les organisations liées à la criminalité internationale, au trafic de migrants et à la traite des êtres humains.

La Havane, le 3 juillet 2021

