Cuba : Les Cubains de Miami demandent de bombarder Cuba 

les représentants de l'extrême-droite anti-cubaine de Miami, avec la haine et le ressentiment qui les caractérisent, face à l'échec du plan de coup d'Etat doux à Cuba, ont demandé à nouveau au Gouvernement de Joe Biden une invasion militaire de l'île précédée par le bombardement des principales villes, des villages et des objectifs économiques du pays.

Leur plan est de créer le chaos et de rendre le pays ingouvernable comme isl l'ont fait en Libye, en Syrie ou en Bolivie lors du coup d'Etat contre Evo Morales et ensuite d'intervenir pour « sauver » les Cubains, pour instaurer « la paix yankee, » c'est à dire lapaix des cimetières.

Dans une interview accordée à la chaîne étasunienne Fox News, le maire de Miami,Francis Suárez, a proposé au président des Etats-Unis bombarder Cuba pour « soutenir la population qui manifeste dans les rues. »

Suárez a dit : « ce qu'il faudrait former, c'est une coalition pour d'éventuelles actions militaires à Cuba » semblables aux interventions que les Etats-Unis ont réalisées à Panamá et en ex-Yougoslavie.

Le choeur des médias digitaux à la solde du Gouvernement de Washington, les youtubers et les cyber-tueurs à gages engagés par la Force de Tâche mise en palce par la CIA pour troubler l'ordre à Cuba, les opportunistes, les haineux de service, ceux qui se sont agenouillés et ont vendu leur âme, hurlent pour semer la mort dans leur pays d’origine.

Pour les bons Cubains, pour les gens honnêtes, entendre ce langage hystérique et plein de rancoeur employé par des gens qui, il y a encore peu de temps, vivaient à Cuba et profitaient de la large liberté, de la justice et du bien-être qui caractérisent la Révolution et se prononcent pour la mort est très difficile. On peut encore moins comprendre, à Cuba, ceux qui hurlent pour qu'on envoie des bombes.

L'histoire jugera ceux qui demandent aujourd'hui de sacrifier tout un peuple qui ne cessera jamais d'être libre et indépendant même si la mer du nord rejoint la mer du sud.

(Extrait de Granma)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/20/cuba-los-odiadores-de-siempre-piden-bombardear-a-la-isla-video/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/cuba-les-cubains-de-miami-demandent-de-bombarder-cuba.html