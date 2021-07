Cuba : «Les Etats-Unis encouragent ce type d’action»

27 juil. 2021, 18:26

L'ambassadeur de Cuba à Paris a réagi sur RT France après l'attaque au cocktail Molotov qui a visé l'ambassade dans la nuit du 26 au 27 juillet. A l'instar du ministre cubain des Affaires étrangères, il dénonce l'attitude de Washington.

Dans la nuit de du 26 au 27 juillet deux engins incendiaires ont été lancés contre la façade de l'ambassade cubaine à Paris située rue de Presles dans le XVe arrondissement.

Quelques heures après la condamnation de l'attaque par La Havane, l'ambassadeur en France, Rodriguez Perdomo, a réagi au micro de RT France. «Nous avons montré toute notre collaboration [avec la police] pour éclaircir ce qui s’est passé », a-t-il annoncé après avoir relaté les faits.

Poursuivant son propos, le diplomate a rappelé la position de son pays qui a accusé Washington de favoriser de tels actes : «Le ministère cubain des Affaires étrangères [Bruno Rodriguez] a fait des déclarations en dénonçant cet acte terroriste contre l’ambassade de Cuba en France et en responsabilisant l’administration des Etats-Unis.» Le diplomate a enfin conclu en fustigeant une campagne américaine de déstabilisation «permanente» contre Cuba qui, selon lui, «encourage des personnes à commettre ce type d’action violente».

Sur le site de l’ambassade, un communiqué de presse condamne l’action des Etats-Unis qui aurait profité de l’épidémie de Covid-19 pour «renforcer le blocus économique, commercial et financier contre Cuba et appliquer des mesures de pression maximales contre le gouvernement et le peuple cubains, par l'incitation à la violence et désordre pour tenter de justifier une intervention militaire.»

Le parquet de Paris a annoncé le 27 juillet au matin avoir ouvert une enquête en flagrance du chef de «dégradations par substance explosive ou engin incendiaire».

https://francais.rt.com/international/89071-attaque-ambassade-cuba-paris-etats-unis-encourage-type-daction