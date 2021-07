Cuba : Les Etats-Unis font pression sur d'autres pays pour qu'ils fassent des déclarations contre Cuba 

Le ministre des Relations Extérieures de Cuba, Bruno Rodríguez, a dénoncé mardi les pressions brutales exercées par le Gouvernement des Etats-Unis sur d'autres pays pour qu'ils fassent des déclarations contre Cuba.

« Je dénonce le fait que Gouvernement des Etats-Unis exerce des pressions brutales sur les Gouvernement de pays tiers et en particulier sur les Gouvernement de pays d'Amérique Latine, pour les forcer à faire des déclarations condamnant Cuba, » a-t-il écrit sur Twitter.

Et il a affirmé qu'il a recours à des manœuvres d'ingérence pour renforcer le blocus économique, commercial et financier imposé illégalement à Cuba depuis 60 ans.

Pour sa part, la sous-directrice générale du ministère des Relations Extérieures pour les Etats-Unis, Johana Tablada, a affirmé qu'il existe une campagne de pressions mise en place par les autorités étasuniennes : « Cette campagne a pris pour alliés le COVID-19 et le blocus pour essayer de troubler l'ordre intérieur de l'île. »

Et le directeur général du ministère des Relations Extérieures pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, Eugenio Martínez, a déclaré que les Etats-Unis profitent des terribles effets de leur guerre économique à Cuba pour obtenir du soutien pour cette politique en Amérique Latine et dans les Caraïbes mais ils n'en obtiennent pas. »

Il a ajouté que « 19 pays de la région, cette semaine, leur ont dit : « Levez le blocus ! « et il a diffusé uen déclaration de Belize demandant la levée du blocus de Cuba.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

