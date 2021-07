Cuba : Regarder vers Cuba et pas ce qui se passe chez eux

Le député uruguayen militant du Front Large, Gerardo Núñez, a condamné lundi le fait que certains pays de la région s'entendent avec les Etats-Unis (USA) pour déstabiliser Cuba.

« Il existe un ordre du jour régional qui répond aux intérêts des Etats-Unis. C'est la première chose. Mais c'est en même temps comme un anneau au doigt des Gouvernements de la coalition, des secteurs les plus réactionnaires de la droite destiné à cacher des événements qui se produisent dans le pays, » a-t-il déclaré.

A propos des derniers événements qui se sont produits à Cuba, Núñez a souligné que les grands médias suivent un ordre du jour destiné à attirer l'attention sur des sujets qui intéressent d'autres pays et aussi le renseignement qui cherche à exercer une énorme pression sur le peuple cubain.

Regarder dehors et non les problèmes internes de l'Uruguay, c'est ce qui ressort de la position du Gouvernement uruguayen qui refuse de parler des presque 800 000 signatures qu'a recueilli la demande d'un referendum destiné à abroger 135 des 500 articles de la Loi d'Urgence (LUC).

En analysant les conséquences du COVID-19, Gerardo Núñez a révélé que 6 000 personnes sont mortes et des milliers ont perdu leur travail pendant la pandémie. « Nous avons plus de 100 000 nouveaux pauvres, des milliers de travailleurs de plus au chômage parce que leurs entreprises sont fermées, c'est une situation chaotique qu'on cherche à cacher en parlant de Cuba. »

Le 15 juillet, sur son compte Twitter, le député a écrit que c'est uen véritable hypocrisie de condamner Cuba et de ne pas dire un seul mot du blocus que le Gouvernement des Etats-Unis impose à l'île.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

