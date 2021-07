Cuba : Suspension de la session de l'OEA

Le chancelier de Cuba, Bruno Rodríguez, s'est réjoui, mercredi, du rejet par la majorité des pays qui font partie de l’Organisation des Etats Américains (OEA) de la session permanente convoquée pour parler de la « situation » sur l'île.

« Repoussée, la manœuvre anti-cubaine à l'OEA. La majorité des Etats Membres a exigé que la session du Conseil Permanent soit suspendue, » a écrit le diplomate cubain sur son compte Twitter après avoir remercié les pays « qui ont défendu la dignité de l'amérique Latine et des Caraïbes. »

Le Conseil Permanent de l'OEA, l'organe exécutif de l’organisation composé par ses 34 membres actifs a prévu de réaliser cette session mercredi mais Washington Abdala, le président du conseil permanent, a fait savoir qu'après « avoir reçu des propositions de certains pays, » il a décidé de repousser la réunion pour « réaliser des consultations qui pourraient être utiles. »

Abdala a ajouté qu'il a demandé au secrétariat de l’organisation pour les affaires juridiques un rapport « sur la situation de Cuba par rapport à l'OEA » qui sera transmis aux délégations dès quil sera disponible.

« Ne pas savoir ce qui se passe à Cuba ne signifie pas que les événements dramatiques ne se sont pas produits. La réalité, malheureusement, suit son cours, elle ne se cache pas derrière les papiers, les déclarations ou les retards. »

« Campagne contre Cuba »

Cuba ne fait plus partie de l'OEA depuis 1962. « Le prochain pas honteux et annoncé du plan macabre contre Cuba est l'imposition du Conseil Permanent de l'OEA, » a écrit mardi sur Twitter le président Miguel Díaz-Canel tandis que le chancelier cubain soulignait que dans « leur campagne contre Cuba, les Etats-Unis essaient d'imposer une réunion du Conseil de l'OEA, une organisation au service de Washington qui soutient des tentatives d'isolement, des interventions miliaires et des coups d'Etat dans la région. »

Le Gouvernement de Joe Biden a annoncé récemment de nouvelles sanctions contre des fonctionnaires cubains pour de soi-disant « abus contre les manifestants » lors des protestations qui ont eu lieu dans certains points de l'île le 11 juillet dernier.

Pour sa part, Cuba accuse les Etats-Unis de mentir en parlabnt seulement de manifestants pacifiques sans reconnaître que des « violences » ont été enregistrées lors de ces mobilisations et affirme que Washington « n'a absolument aucune autorité morale » pour demander qu'on libère des gens arrêtés pendant lesprotestations.

« A Cuba, on donne toutes les garanties légales et juridiques aux détenus, » aprécisé le ministre des Relations Extérieures.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/07/canciller-de-cuba-celebra-la-suspension-de-la-sesion-de-la-oea/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/cuba-suspension-de-la-session-de-l-oea.html