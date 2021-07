6 bateaux ont quitté Miami vendredi pour faire partie d'une soi-disant « flottille de la liberté » que les contre-révolutionnaires réactionnaires et provocateurs ont organisée pour s'approcher de Cuba. La Sécurité Nationale des Etats-Unis a averti que ce n'était pas légal mais on comprend bien que cette remarque n'a été qu'une formalité.

En effet, vendredi matin à 8:00 heures, 6 bateaux ont quitté le port sportif Bayside, au centre de Miami pour participer à ce qu'ils appellent la « flottille de la liberté. » Ils ont prévu de se ravitailler à Key West avant de se diriger vers le Détroit de Floride.

Des bateaux des garde-côtes sont présents pour surveiller la flottille.

« Ils est illégal que les navigateurs partent pour se rendre à Cuba pour n'importe quelle raison sans autorisation, » dit un avis émis par la Sécurité Nationale.

En plus de se réapprovisionner en carburant, les bateaux seront soumis à des contrôles à Key West et ensuite partiront pour Cuba. Leur but est d'arriver à 15 milles nautiques de La Havane.

Ils prévoient d'aller dans les eaux internationales mais pas dans les eaux cubaines « pour que les résidents de l'île sachent qu'ils ont des partisans dans le sud de la Floride, » a déclaré un porte-parole des contre-révolutionnaires.

« Le but est de rester sur la frontière, de ne pas la passer, de rester dans les eaux internationales et simplement de faire savoir au peuple cubain que nous luttons aussi pour sa liberté, pour qu'une fois pour toutes, il puisse être un pays libre, » a déclaré Jorge López qui envisage de faire ce voyage.

Bien qu'ils aient affirmé au début qu'ils ne partiraient que s'il y avait 100 bateaux, la demi-douzaine de bateaux est partie vendredi matin.

Leur plan est de faire brûler des feux de Bengale, de lancer des feux d'artifice et des lanternes chinoises au crépuscule et ensuite de rentrer à Key West.

Le DHS a dit dans son avis que tout navigateur qui souhaite entrer dans les eaux territoriales cubaines doit obtenir l'autorisation des Garde-côtes des Etats-Unis. Ceux qui seraient en infraction risquent une amende de 25 000 $ par jour et 10 ans de prison.

Les personnes qui amènent des citoyens étrangers aux Etats-Unis illégalement risquent une amende de 25 000 $ par jour et 5 ans de prison.

Jeudi, lors d'une conférence de presse avec les médias internationaux, le chancelier cubain Bruno Rodríguez a averti le Gouvernement des Etats-Unis que cette provocation était organisée et a dit : « La présence de ces bateaux pourraitprovoquer des événements qui ne conviendraient à personne. »

