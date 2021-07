Cuba : Washington serait en train de réviser sa politique à l’égard de Cuba

La Havane, 30 juin, (RHC)- Le secrétaire d’État nord-américain, Antony Blinken, a assuré ce mardi à Rome que Washington serait en train de réviser sa politique à l’égard de Cuba.

Au cours d’une interview qu’il a accordée à Lucia Duraccio, journaliste de la chaîne RAI de la télévision italienne, le chef de la diplomatie nord-américaine a affirmé que les États-Unis sont au milieu d’une révision de leur politique cubaine. Il a avancé que le président Biden est en fonction depuis environ six mois et qu’il y a eu beaucoup de choses à faire.

«Il n'y a que certaines choses qui peuvent être faites en six mois. L'une des choses que nous examinons très attentivement en ce moment est la politique à l’égard de Cuba. Elle est en cours de révision. Je peux vous dire que, par principe, toute politique que nous poursuivons sera axée sur la démocratie et les droits de l'homme, et nous voulons nous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre au peuple cubain de décider de son propre avenir».

Répondant à une question sur la nécessité d’un dialogue avec Cuba sur la question des droits humains, il a affirmé:

«Nous n'avons jamais résisté au dialogue nulle part. La question est de savoir quelle est la politique générale. Et c'est ce que nous examinons. Nous l'avons fait dans un certain nombre de domaines. Nous avons passé quelques mois à revoir notre politique à l’égard de la Corée du Nord, par exemple, et nous avons annoncé cette politique il y a quelques semaines. Nous faisons la même chose avec Cuba».

Source: Cubadebate

