Haïti : Des sous-traitants contre les Gouvernements progressistes 

La Tabla dénonce le fait que la façon d'opérer répond à des guerres privées soutenues par des entreprises et des personnalités politiques étasuniennes.

Le média digital La Tabla a révélé mardi des informations sur une entreprise sous-traitante liée à l'assassinat de Jovenel Moïse en Haïti, qui fait penser à l'existence d'une conspiration dont le but est de semer la violence paramilitaire contre les Gouvernements progressistes.

Selon La Tabla , les patrons de l'entreprise sous-traitante, Tony Intriago (vénézuélien) et Antonio Esquivel (cubain), on participé aux événements survenus dans le pays caribéen ainsi que l'ex-candidat au Sénat d'Haïti, Anis Blemur, dont les actions « se cachent derrière de ONG (organisations non gouvernementales) et des fondations reconnues».

L'enquête journalistique précise que leur façon d'opérer n'est pas de soutenir une invasion organisée par l'Etat mais de parier sur des guerres privées : « Les fondations sont soutenues par les faucons de Washington et des personnalités politiques de La Floride. Sur les réseaux sociaux (à travers le militantisme digital) elles exposent leurs idées et publient à mots couverts leurs intentions. »

Ces opérations ont été révélées quand le procureur d'Haïti a commencé les interrogatoires après l'assassinat du Président et que 2 ex-parlementaires opposés à celui-ci, les ex-sénateurs Youri Latortue et Steven Benoît, les magnats Réginald Boulos et Dimitri Vorbe, et 4 policiers et militaires qui avaient la responsabilité de la sécurité du Président ont été cités à comparaître par le procureur Bed-Ford Claude.

Qui sont-ils ?

La Tabla indique qu'Antonio Esquivel fait partie de la direction d'au moins 12 entreprises ou organisations politiques présentes aux Etats-Unis (USA) « dont certaines sont liées au Venezuela, à Cuba et à Haïti.

Parmi ces compagnies se trouvent : Venezuela somo todos Inc, Vene Courierr Express Inc, Alianza Constitucional Cubana, Haitian American National Council Inc, Consorcio Internacional para la Democracia Cipdem y Esquicargo Marketing Services.

Esquivel a aussi fait fonction de président de ce qu'on appelle « l'Assemblée Patriotique Cubaine » et actuellement, il est accusé de terrorisme par le Gouvernement cubain. « Esquivel est le chef du Mouvement de Rétablissement de la Révolution qui, le 17 février 2006, avait demandé de faire exploser la Révolution Cubaine. »

« Il est le chef de Lulac of Florida, une ONG qui fait la promotion de l'influence politique et des droits civiques des Hispano-américains aux Etats-Unis et plusieurs des entreprises dont fait partie Esquivel (ce n'est pas un hasard) sont des compagnies d'envois des Etats-Unis en Amérique Latine, » précise La Tabla.

Pour sa part, Tony Intriago est le patron de l'entreprise CTU Security qui s'est établie en Floride en 2019. C'est l'une des 4 entreprises sous-traitantes d'ex-militaires qui ont participé à l'assassinat de Jovenel Moïse.

« Intriago est membre et trésorier de la Fondation des Latino Américains Unis, une organisation de droite largement présente dans le domaine politique, social et médiatique de toute la Floride, » ajoute La Tabla.

Et le média explique qu'Intriago fait partie des organisations dont le but est de favoriser des scénarios de guerre : « Il fait partie d'une confrérie qui s'appelle « Les hommes de la guerre Crisol. » C'est une sorte de fraternité de participants à un programme de guerre et philosophique de formation de « guerriers » entraînés par d'ex-agents de Navy Seals, des Commandants SWAT, des entrepreneurs Élite et des experts en arts martiaux. »

Un autre individu signalé dans cette enquête est l'ex-candidat au Sénat d'Haïti, Anis Blemur, qui est aussi courtier immobilier et qui, en 2016, a été accusé par le bureau du Procureur des Etats-Unis de fraude électronique. « Il a au moins 2 entreprises en Floride: Le Bourgeois Restaurant LLC et Firstchoice Nurses Unlimited Inc.»

« Blemur est Haïtien et a volé au moins 1 600 000 $ à ses victimes, pour la plupart ses propres compatriotes, dans le sud de la Floride. L'enquête a découvert plus de fraudes : il a utilisé des informations personnelles de ses victimes pour demander 26 cartes de crédit. »

La Tabla confirme qu'Esquivel, Intriago et Blemur on de l'influence dans l'espèce de multinationale composée par les entreprises latinos aux Etats-Unis : « Ils poussent et conçoivent des plans pour que des mesures non étatiques soient prises grâce à des actions de faux drapeau dirigées par des entreprises sous-traitantes privées. Celle d'ntriago lui-même, comme cela a été mis en évidence en Haïti. »

« Ces barons de la guerre politique patronale considèrent que l'absence de réponse internationale face aux « régimes totalitaires » et à leur « menace permanente » doit recevoir uen réponse militaire privée pour obtenir « des changements en faveur de la démocratie, » conclut l'enquête.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/07/13/haiti-revelan-acciones-de-contratista-contra-gobiernos-progresistas/

