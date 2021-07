Haïti : Importante délégation américaine en Haïti 

Dimanche suite à la demande d’aide du Gouvernemnt haïtien via l’Ambassadeur d’Haïti à Washington Bocchit Edmond auprès du Secrétaire d’État américain Antony Blinken, une importante délégation composée de membres du FBI, du département d’État, du Ministère américain de la justice et du département de la sécurité intérieure américain est arrivée en Haïti.

Membres de la délégation :

Juan Gonzalez : Western Hemisphere Affairs Senior Director, National Security Council

Laura Lochman : Deputy Assistant Secretary, Department of State

Bruce Swartz : Deputy Assistant Attorney General, Department of Justice

Angel Castillo : Unit Chief International Operations (FBI).

Robert Paschall : Deputy Assistant Secretary, International Affairs, Office of Strategy, Policy and Plans : Department of Homeland Security (DHS).

Mo Telab, Region 2 : Chief of Protective Security, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) : Department of Homeland Security.

Gary Renfrow : Asst Administrator for International Operations, Security Operations, Transportation Security Administration (TSA).

La délégation a pour mission de déterminer quels sont les besoins d’Haïti en matière de sécurité. Par ailleurs, ils ont indiqué que des Agents du FBI fourniront leur appui technique dans le cadre de l’enquête autour de l'assassinat du Président Jovenel Moïse.

La délégation s’est déjà entretenue avec plusieurs acteurs concernés, dont le Directeur Général a.i. de la Policie Nationale d’Haïti, Léon Charles des Officiers du Haut Commandement à la Direction générale de la police Nationale. Les échanges ont porté entre autres sur le support que les États-Unis vont apporter à Haiti dans la lutte contre les gangs armés.

En terme des besoins de sécurité d’Haïti, le Président Joe Biden sera informé par l'équipe à son retour et « prendra ensuite des décisions sur la voie à suivre » après consultation avec ses partenaires régionaux et les Nations Unies a précisé un haut responsable de l'administration américaine.

https://www.haitilibre.com/article-34212-haiti-politique-une-importante-delegation-americaine-en-haiti.html