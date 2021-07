Haïti : Le Président Jovenel Moïse Assassiné par des mercenaires 

Mercredi matin, le Président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné chez lui par un commando formé d’éléments étrangers, a annoncé le Premier Ministre sortant Claude Joseph. L’épouse du Président a été blessée dans l’attaque et hospitalisée, l’ex-Premier Ministre a appelé la population au calme et indiqué que la police et l’armée allaient assurer le maintien de l’ordre.

« C’est avec beaucoup de tristesse que nous confirmons l’assassinat du Président Jovenel Moise, au cours d’une attaque en sa résidence par des mercenaires. La Première dame, blessée, reçoit les soins nécessaires. Nos pensées vont à la famille présidentielle et à toute la nation » Ambassade d'Haïti au Canada

COMMUNIQUÉ officiel

« Vers une (1) heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du Président de la République et ainsi blessé mortellement le Chef de l'Etat. Blessée par balle, la Première Dame prend les soins que nécessite son cas.

Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare, le Premier Ministre a.i, le Dr. Claude Joseph, et le CSPN appellent la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la Police Nationale d'Haïti et des Forces Armées d'Haïti.

Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'Etat et protéger la Nation.

La démocratie et la République vaincront.

Dr. Claude Joseph Premier Ministre a.i »

Mise à jour 7;00 a.m.

« La situation est sous contrôle. Je suis en réunion avec le CSPN pour assurer la sécurité et prendre toutes les mesures pour la continuité de l’Etat » , a informé le Premier Ministre a.i. Claude Joseph.

En raison d'une situation de sécurité actuelle, l'Ambassade des États-Unis en Haïti limite son personnel citoyen américain recruté directement dans les locaux de l'Ambassade à Tabarre. L'Ambassade sera fermée aujourd'hui.

https://www.haitilibre.com/article-34162-haiti-flash-le-president-jovenel-moise-assassine-par-des-mercenaires-officiel-mis-a-jour-7h00-+-video.html

Haïti - Politique : Quelles mesures contient l’État de siège (texte de l’arrêté) -

« Considérant l'assassinat du Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel MOÏSE, en sa résidence privée, à Pèlerin 5, le 7 juillet 2021, vers une heure du matin https://www.haitilibre.com/article-34162-haiti-flash-le-president-jovenel-moise-assassine-par-des-mercenaires-officiel-mis-a-jour-7h00-+-video.html ;

Considérant que les premiers éléments d'information font savoir que cet assassinat a été perpétré par un corps armé composé d'étrangers ;

Considérant qu'il est urgent d'appréhender les assassins du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Jovenel MOÏSE, et de les déférer par devant les juridictions compétentes ;

Considérant qu'à cet effet, il nécessaire de déclarer l'État de siège sur toute l'étendue du territoire de la République pendant une période de quinze (15) jours;

Considérant qu'en cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre, exerce le Pouvoir Exécutif jusqu'à l'élection d'un autre Président https://www.haitilibre.com/article-34165-haiti-assassinat-de-jovenel-moise-que-dis-la-constitution.html ;

Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;

ARRÊTE

Article 1er - L'état de siège est déclaré sur toute l'étendue du territoire de la République pour une période de quinze (15) jours https://www.haitilibre.com/article-34168-haiti-flash-l-etat-de-siege-est-declare-en-haiti.html

Article 2.- Aux fins de recueillir toutes informations permettant d'appréhender les assassins du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Jovenel MOÏSE, et de les déférer par devant les juridictions compétentes, la force publique reste et demeure mobilisée sur toute l'étendue du territoire de la République, et a pour obligations de :

1) faire des perquisitions dans le domicile de toute personne aux fins de recueillir toutes informations permettant d'appréhender les assassins du Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel MOÏSE;

2) interdire toutes réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre sur le territoire de la République ;

3) contrôler l'accès aux voies de circulation ;

4) renforcer les dispositifs de sécurité ;

5) instaurer des mesures de sûreté spéciale ;

6) prendre toutes mesures généralement quelconques permettant d'arrêter les assassins du Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Jovenel MOÏSE.

Article 3. - Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 juillet 2021, An 218e de l'Indépendance.

Par :

Le Premier Ministre a.i Claude Joseph

Le Ministre a.i. de la Planification et de la Coopération Externe Michel Patrick Bois Vert »

https://www.haitilibre.com/article-34178-haiti-politique-quelles-mesures-contient-l-etat-de-siege-texte-de-l-arrete.html