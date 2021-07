Haïti : Les assassins de Jovenel Moise collaboraient avec les services de renseignement étasuniens

Des individus impliqués dans l'assassinat du président d'Haïti travaillaient comme informateurs des agences étasuniennes, a révélé la chaîne nord-américaine CNN.

Les investigations révèlent de plus en plus de liens entre la Floride et l'escadron d'attaque qui a criblé de balles le chef de l'Etat haÏtien, Jovenel Moïse.

L'un des individus arrêtés collaborait avec l'Agence de Controle des Drogues, a dit la DEA dans un communiqué en réponse à CNN.

Après l'assassinat du président Moïse, l'un des suspects a contacté un agent de la DEA qui lui l'a appelé instamment à se rendre aux autorités locales sous la protection d'un fonctionnaire du Département d'Etat des Etats-Unis.

