Le Venezuela félicite la France à l'occasion de sa Fête nationale

Le ministre du Pouvoir Populaire pour les Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, S.E. M. Jorge Arreaza Montserrat, a adressé ce 14 juillet - au nom du gouvernement et du peuple vénézuéliens - ses plus sincères félicitations à l'occasion de la Fête nationale de la République française.

Dans une lettre adressée au ministre français des Affaires étrangères, S.E. M. Jean-Yves Le Drian, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a rappelé que « si 232 années se sont écoulées depuis que le peuple français scella le sort de l’absolutisme monarchique en France [...], la vigueur des valeurs qui ont nourri la révolution de 1789 – l’égalité, la fraternité et la solidarité – demeurent intactes ».

Il a souligné qu’au Venezuela, « nous les évoquons, les rappelons et les promouvons sans cesse, comme exemple et comme inspirations universels pour les gouvernements et les peuples qui brandissent les drapeaux de la liberté, de l’indépendance et de la souveraineté, contre l’injustice, l’exclusion, l’ingérence impérialiste et la colonisation ».

Le ministre vénézuélien a conclu sa lettre en réitérant « la disposition du Gouvernement bolivarien à renouveler les efforts pour le renforcement de relations d’amitié plus étroites ; la réactivation de la coopération et l’établissement d’une meilleure entente entre nos gouvernements et nos nations, dans l’attachement aux principes universels de coopération, d’égalité souveraine entre les États ; le respect de la diversité des expressions de la culture, de la société, du progrès et du gouvernement, et de l’impératif du travail en commun pour aborder de façon collective les défis actuels que confrontent la planète et l’Humanité ».

