Nicaragua : Adhésion à l'Institut Mondial pour la Croissance Verte 

L'Assemblée Nationale a approuvé l'adhésion du Nicaragua à l'initiative de création de l'Institut Mondial pour la Croissance Verte, un organisme international qui encourage le développement soutenable des pays en voie de développement grâce à la diffusion de nouveaux modèles de croissance économique soutenus par des politiques bonnes pour l'environnement.

L'adhésion à cette initiative a été demandée en urgence par le Président Commandant Daniel Ortega Saavedra qui, dans son exposition des motifs, a souligné la nécessité de renforcer un cadre légal adéquat qui apporte des garanties suffisantes et une sécurité juridique ainsi que l'identification d'aspects clefs du développement économique, la résilience et et la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et la soutenabilité environnementale et la réduction du changement climatique.

Cette initiative de l'Institut Mondial pour la Croissance Verte sera coordonnée au Nicaragua par le Ministère de l'Environnement et des Ressources Naturelles (MARENA), qui est chargé de faire appliquer la loi 217 ou Loi générale sur l'Environnement et les Ressources Naturelles.

La députée Arling Alonso, Présidente de la Commission sur l'Environnement a déclaré que par l'approbation de ce décret d'adhésion à l'Institut Mondial pour la Croissance Verte, l'établissement dna sle pays d'un nouveau modèle de croissance caractérisé par un équilibre entre « la croissance économique et la soutenabilité environnemantale » s'accélère.

« Et je dis « accélère » parce que dans notre pays, il existe déjà un processus établi sur l'idée d'aller vers un nouveau modèle pour s'éloigner du modèle habituel qui est basé sur la développement industriel. »

En adhérant à cette initiative, le Nicaragua contribue, en tant que pays, à 6 stratégies mondiales :

1.Réduire les émissions de gaez à effet de serre

2.Créer des emplois verts

3.Améliorer l'accès aux services soutenables

4.Améliorer la qualité de l'air

5.Fournir de meilleurs systèmes d'écosystèmes

6.Améliorer l'adaptation au réchauffement de la planète.

Que signifie « croissance verte » ?

Alonso a expliqué que ce concept fait référence à ces expériences de croissance qui garantissent le bien-être économique et social des familles à moyen et à long terme mais assurent en même temps la conservation de notre patrimoine culturel et la sécurité climatique.

« Nous pouvons affirmer que cela ouvre de nouvelles opportunités économiques. Le commandant Daniel Ortega a approuvé l'adhésion à la création de l'Institut Mondial pour la Croissance Verte le 20 mai dernier grâce au décret présidentiel 11-2021, » ajoute la députée.

On a rappelé pendant le débat que dans le cadre du Plan National de Lutte contre la Pauvreté et pour le Développement Humain, le gouvernement sandiniste a écidé de stimuler de nouveaux projets compatibles avec l’environnement dans tout le pays, y compris dans les communautés de la Côte des Caraïbes.

