Nicaragua : L'enquête sur la fondation Violeta Barrios de Chamorro continue 

Communiqué du Ministère Public

On informe la population nicaraguayenne que le Ministère Public du Nicaragua poursuit l'enquête sur les fondations “Violeta Barrios de Chamorro”, FUNIDES et les membres de leur direction pour le délit de blanchiment d'argent, de biens et d'actifs et autres ainsi que pour avoir reçu des ressources de sources étrangères pour commettre des actes illégaux et que toutes les personnes sont l'objet d'une enquête parce que nous aovns eu des indices indiquant qu'elles ont porté atteinte à la société nicaraguayenne et aux droits des peuples, conformément à la loi No. 1055 et au Code Pénal de la République du Nicaragua.

En ce qui concerne l'enquête sur la fondation “Violeta Barrios de Chamorro”, aujourd'hui, se sont présentés monsieur Gustavo German Pineda Chávez et madame Gloria Auxiliadora Abarca Lacayo, qui ont répondu à toutes les questions qu'on leur a posées, ont signé le procès-verbal et se sont retirés.

Les personnes citées à témoigner sont toutes concernées par l'enquête. On les prévient que si elles ne se présentent pas, elles doivent justifier leur absence. Celles qui seraient à l'étranger doivent fournir un certificat des services de l'émigration. En cas d'absence sans justification, on demandera à l'autorité judiciaire de les amener de force.

Conformément à l'ordre juridique nicaraguayen en vigueur et en représentation des victimes et de la société nicaraguayenne, le Ministère Public continuera à faire les investigations nécessaires. Il a veillé à l'objectivité et à la qualité de l'enquête ainsi qu'au respect des droits constitutionnels des personnes qui ont témoigné et sont l'objet de l'enquête. Dans le cadre du système pénal de justice, il continuera à maintenir la sécurité et le respect des règles de coexistence pacifique.

Fait dans la ville de Managua, le 6 juillet 2021

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2021-07-06/comunicado-029-2021-del-ministerio-publico/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/nicaragua-l-enquete-sur-la-fondation-violeta-barrios-de-chamorro-continue.html