Nicaragua : Toujours debout malgré les attaques des Etats-Unis

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, en fêtant le 42ème anniversaire de la Révolution sandiniste, a rappelé lundi la lutte du général Augusto Sandino pour la souveraineté et l'autodétermination du pays.

Il a évoqué les femmes qui ont été à l'avant-garde de la Révolution : « Les femmes n'ont jamais reculé dans la lutte contre l'hégémonie et ne se sont jamais rendues, elles ont défendu la Patrie, » a-t-il déclaré.

Face aux attaques constantes des Etats-Unis (USA), le chef de l'Etat a affirmé que celui-ci lutte toujours « malgré les tentatives de l'Empire pour nous détruire, nous sommes toujous debout et nous avançons (...) Notre économie continue à croître au milieu des coups que nous porte l'impérialisme. »

« Depuis que le Nicaragua existe, ils ont imposé des traités pour que le pays ne puisse signer aucun accord. Ils se sont donnés le droit sur notre territoire, le droit de dire aux Européens qu'ils ne pourraient pas entrer au Nicaragua, » a-t-il ajouté.

Et il a rappelé que malgré les tentatives de coup d'Etat et les sanctions économiques, financières et commerciales illégales, le Nicaragua continue à se développer : « Malgré la pandémie, ici, au Nicaragua, l'économie a tendance à être deplus en plus stable. »

« Ils ont blanchi des dollars pour semer le terrorisme au Nicaragua. Des enquêtes sont en cours sufr les fameuses organisations non gouvernementales, » a souligné le président Ortega. Et il a rappelé aux Etats-Unis que l'époque où isl étaient les maîtres du monde est terminée : « Ils n'arrivent pas à comprendre que leur hégémonie a disparu, que maintenant, les peuples du monde luttent pour leur souveraineté. »

Politiques sociales

Le chef de l'Etat a déclaré que malgré les continuelles attaques contre l'économie, le système de production continue à fonctionner : « Nous pouvons annoncer que grâce à ce peuple, à partir du mois d'août, on mettra en pratique un ajustement du budget de 5%, » a-t-il indiqué.

« De 2007 à ce jour, cette Révolution qui est une révolution des pauvres pour les pauvres, a remis 501 380 titres de propriété dans les villes et les campagnes et nous continuerons à remettre plus de titres. »

Le président Ortega a précisé que pour que les titres de propriété soient valables, ils doivent être enregistrés : « Les nicaraguayens qui ont leur lot, leur petite maison, leur petite propriété terrienne, doivent faire enregistrer leur titre pour qu'aucun grand propriétaire ne puisse lui voler sa propriété. »

« Les cliniques et les hôpitaux sont pour toutes les familles, qu'elles soient sandinistes ou non (...) Cette lutte est une lutte complexe qui est en relation avec les intérêts de l'Empire dans le monde, » a indiqué le chef de l'Etat.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

