Pérou : Almagro refuse de recevoir la délégation envoyée par Keiko Fujimori 

Par Carlos Noriega

La délégation que Keiko Fujimori a envoyée à Washington pour rencontrer le secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains (OEA), Luis Almagro, et lui demander un audit des élections qu'elle a perdues s'est ridiculisée. Almagro ne l'a pas reçue. Elle n'a réussi à rencontrer que le directeur du département de la coopération et de l'observation des élections avoir de l'OEA, Gerardo De Icaza, un fonctionnaire de bas niveau. Elle a convoqué une conférence de presse et s'est trouvée devant une salle déserte. La mission fujimoriste, composée de députés élus et de 2 ex-ministres a été un échec retentissant.

(…) Quand les 4 envoyés de Keiko parmi lesquels l'amiral à la retraite et député élu Jorge Montoya qui, pendant ces dernières semaines, a été l'un des promoteurs les plus actifs du coup d'Etat, la salle était pratiquement vide et le peu de personnes qui étaient là n'étaient pas des journalistes. Ils ont commencé à parler devant des chaises vides.

Mais la journée nire ne s'est pas arrêtée là : la chercheuse et politologue Francesca Emanuele les a interpellés : « vous êtes ici en tant que putschistes. C'est pour ça que la presse n'est pas là, parce dans le monde entier, vous êtes vus comme des putschistes, » leur a-t-elle dit. Les envoyés de Keiko se sont regardés, interdits.

Appel au coup d'Etat.

Après l'échec des démarches auprès de l'OEA, l'ex-candidat aux élections présidentielles de 2016 à présent allié de Keiko, Alfredo Barnechea, a demandé ouvertement une intervention militaire et l'instauration d'un régime civil et militaire qui empêche Castillo, qu'il qualifie de « communiste » et de « terroriste » d'arriver au pouvoir. Considéré jusqu'à présent comme un homme de centre-droite, Barnechea se joint à l'extrême-droite et aux militaires à la retraite qui demandent un coup d'Etat et va plus loin en demandant l'instauration d'un régime civil et militaire. C'est le signe du désespoir des élites face à la victoire d'un candidat qui promet de gouverner pour le peuple.

« L'échec à l'OEA a poussé Barnechea à lancer un appel au coup d'Etat et à instaurer un front civil et militaire qui est une anticipation de ce que Keiko voudrait bien qu'en ce moment, elle ne le dise pas alors que l'échec de sa demande à l'OEA se confire, » a écrit dans Página 12 le sociologue Alberto Adrianzén.

Sur cette ligne, Keiko et ses alliés ont annoncé que s'il n'y avait pas un audit de l'OEA, ils ne reconnaîtraient pas le résultat des élections ni la légitimité du prochain Gouvernement. S'ils ne parviennent pas à éviter que Castillo assume la présidence, leur stratégie est de remettre en question sa victoire et ainsi, de l'affaiblir et de déstabiliser son Gouvernement pour e renverser, ce qui pourrait petre fait grâce au prochain Congrès où la droite aura la majorité.

Attaques racistes

Les discours putschistes tendent encore plus l'atmosphère déjà tendue et des attaques racistes surgissent contre Castillo, instituteur de campagne d'origine andine et ses électeurs, ainsi que des appels à la violence : « Terruquitos, ne vous cachez pas, je veux vous voir dans la fosse, je veux faire un appât de vos tripes, » est un exemple des cantiques menaçants, énoncés sur un ton militaire, des manifestants d'extrême-droite qui ont marché dans les rues de Lima contre Castillo. Au Pérou, le terme “terruco” est synonyme de « terroriste » et la droite l'utilise pour discréditer la gauche. Ce mot a aussi une forte connotation raciste parce que ceux qui l'utilisent assimilent les secteurs populaires, les habitants des Andes et des campagnes qui votent pour Castillo, à des “terrucos.”

« Il y a une campagne ouvertement raciste contre Castillo et ses partisans. La victoire de Castillo est plébéienne, populaire, provinciale et andine. La dorite veut un affrontement avec Castillo et ses électeurs. Je pense que le fujimorisme cherche des débordements violents, une réaction violente des gens, » prévient Adrianzén.

Mais pendant que la droite complote contre lui, Castillo lance des appels à l'unité et rencontre différents secteurs, ce qui est le rôle d'un président élu. Il a annoncé la formation d'un Front National pour la Gouvernabilité et la Démocratie avec des syndicats, des mouvements sociaux et des partis politiques.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

