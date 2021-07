Pérou : Le Congrès rejette la motion de censure contre la direction

Le Congrès du Pérou en session plénière a rejeté le motion de censure (destitution) contre la direction pour une soi-disant incapacité à défendre le droit parlementaire face à de soi-disant ingérences du Pouvoir Exécutif.

« Par 85 voix contre, 20 pour et 7 abstentions, le Congrès du Pérou en session plénière virtuelle a rejeté le débat de la motion 14780, qui proposait que le Congrès censure les membres de la direction parce que leur gestion ne respectait pas la défense du droit parlementaire, » a fait savoir l'Assemblée sur son compte Twitter

Le 18 juin, des membres du groupe d'Action Populaire, Force Populaire, Alliance pour le Progrès et la Décentralisation Démocratique, tous de droite, one déposé une demande de destitution de la direction composée par la présidente Mirtha Vásquez et ses 3 vice-présidents.

Les membres du Congrès ont allégué que la direction a permis au président Francisco Sagasti, d'interférer dans le débat sur certains changements constitutionnels que souhaitait le Congrès grâce à des recommandations.

Cette demande a été considérée comme « insolite » par Mirtha Vásquez étant donné que le Parlement cessera ses fonctions le 28 juillet quand un nouveau président sera proclamé.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/30/peru-el-pleno-del-congreso-rechaza-destituir-a-la-mesa-directiva-por-injerencias-del-ejecutivo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-le-congres-rejette-la-motion-de-censure-contre-la-direction.html

Le Congrès refuse le débat sur la motion de censure

Le Congrès du Pérou n'a pas accepté le débat sur la motion de censure contre la direction du Parlement composée par la présidente du Congrès, Mirtha Vásquez Chuquilín et ses vice-présidents Luis Roel Alva et Matilde Fernández Florez.

Ce recours a été considéré par certains observateurs politiques comme une façon d'éviter la proclamation du candidat de Pérou Libre, Pedro Castillo, comme président du Pérou.

Cette demande a suscité une vague de critiques de la part de membres du Congrès et d'analystes politiques qui l'ont considérée comme une manœuvre complémentaire des magouilles conspirationnistes contre la victoire du président élu.

Selon l'article 68 du règlement du Congrès, pour passer, cette motion doit être votée par la majorité des congressistes aptes, c'est à dire 64. Or, elle n'a obtenu que 20 voix contre 85 et 7 abstentions.

Cette motion a été soutenue par le congressiste Kenyon Durand Bustamante du groupe parlementaire Action Populaire. Selon lui, Mirtha Vázquez et les vice-présidents Alva et Fernández Flores n'ont pas présenté et défendu le dorit du Parlement conformément à ce qu'établit le règlement.

Il a indiqué que l'événement le plus récent a été la dénonciation par le président de la Commission de Constitution et de Règlement, Luis Valdez (Alliance pour le Progrès) du président de la République qui, usant de sa position, l'aurait convoqué pour faire échouer le débat sur les changements constitutionnels dont le Parlement se préparait à débattre.

Durand Bustamante a précisé qu'il aurait même « usé de menaces portant atteinte au droit parlementaire. Avant cela et même quand ces faits ont été dénoncés en sessionb plénière, la direction n'a pas pris une bonne position pour défendre le Parlement, » a-t-il souligné.

A quelques jours du renouvellement de l'Exécutif, approuver une motion de censure aurait provoqué une incertitude jamais vue dans le pays. Selon le politologue Mauricio Zavaleta, la direction soutient le président Sagasti et si cela changeait, la présidence chancellerait car « nous sommes dans une ambiance dans laquelle les résultats des élections sont remis en question. Au lieu d’aider à résoudre le problème pour avoir une transition plus ordonnée, pour éviter que le prochain Gouvernement souffre d'une faible légitimité », une décision comme celle-là provoquerait plus de chaos, » a déclaré le politologue Paolo Sosa à des médias locaux.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/congreso-peru-debate-mocion-de-censura--20210630-0022.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-le-congres-rejette-la-motion-de-censure-contre-la-direction.html