Pérou : Le Gouvernement refuse l'audit des élections

Le Gouvernement du Pérou a rejeté la demande de la candidate de Force Populaire, Keiko Fujimori, d'organiser un audit international des élections présidentielles tandis que le Jury National des Elections (JNE) avance dans l'examen des recours présentés après le second tour.

Dans une lettre adressée à la candidate, et signée par le ministre de la Justice Eduardo Vega, on lui rappelle que le Gouvernement et le président de la République ne peuvent intervenir dans un processus électoral à la demande de l'une des forces politiques participantes.

« En vertu du principe de neutralité que doit respecter toute institution de l'Etat et le processus d’élections générales étant toujours en cours, il n'est pas possible juridiquement de satisfaire la demande formulée, » a écrit Vega. Le fonctionnaire indique que les éventuelles irrégularités qui sont évoquées doivent être traitées par le JNE qui est en train d'évaluer et de traiter les contestations. »

Après le refus officiel, la candidate de droite a déchargé son malaise contre le président Francisco Sagasti sur les réseaux sociaux. Pour sa part, le porte-parole du JNE, Luis Alberto Sánchez, a indiqué que les Jurys Electoraux Spéciaux (JEE) travaillent de façon « ininterrompue. »

Il estime que la proclamation du vainqueur des élections se fera au plus tard le 15 juillet et il a confirmé le fait que les 243 recours restants sont en train d'être traités. Quand on lui a demandé si le 28 juillet, le vainqueur des élections sera connu, il a répondu « Dans la mesure où les jurys peuvent travailler de façon ininterrompue et la session plénière aussi, nous pensons qu'il en sera ainsi. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-rechazo-pedido-keiko-fujimori-jne-20210703-0006.html

