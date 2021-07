Pérou : Le Jury National des Elections remet sa lettre de créance au Président Castillo

Le président du Jury National des Elections (JNE), Jorge Luis Salas, a remis vendredi la lettre de créance présidentielle au vainqueur du second tour, le candidat du parti Pérou Libre, Pedro Castillo, lors d'une cérémonie organisée à l'auditorium Los Incas du Ministère de la Culture.

Castillo, élu pour gouverner le pays pendant la période 2021-2026, a souligné que lepays a besoin du travail de tous les Péruviens unis, dans uen ambiance de tranquillité et de paix et a promis de diriger le pays avec une totale responsabilité politique.

« Pour moi, c'est un honneur de recevoir la charge de diriger le Gouvernement de ce pays. Je jure de ne pas lui faire défaut, » a déclaré Castillo. Il a remercié le peuple de l'avoir choisi et l'a exhorté à laisser derrière lui tous les anciens différends : « Nous, ce qui nous intéresse, c'est la santé des Péruviens, leur éducation et d'éliminer toutes les grandes inégalités qui existent dans le pays. »

« Nous ne pouvons pas avancer dans la reconstruction du pays si, en matière d esanté, il n'y a pas d'amélioration, si la vie de tous les Périvuens n'es tpas préservée. Penser aux Péruviens signifie avancer dans le développement et le changement de ce pays. »

« Nous en trahirons pas le peuple et nous travaillerons avec lui et pour lui (...) aujourd'hui, nous fermons ces différends et je lance un appel à unir nos efforts, à tous le peuple péruvien sans distinction, à la classe ouvrière, dans un effort immédiat pour l'unité. »

La vice-présidente élue Dina Boluarte a également reçu sa lettre de créance lors de cette cérémonie.

