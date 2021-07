Pérou : Les fujimoristes attaquent 2 ministres

Des centaines de sympathisants de l'ex-candidate Keiko Fujimori ont attaqué mercredi la voiture de 2 ministres de l'actuel Gouvernement péruvien aux abords du Palais du gouvernement dans le centre de la capitale.

Dans la soirée, les sympathisants de Fujimori ont encerclé une voiture qui transportait le ministre de la Santé et le ministre du Logement Óscar Ugarte et Solangel Fernández et les ont attaqués avec des pierres et des bâtons.

Ces incidents ont eu lieu à la fin de la « marche finale » contre la proclamation de Pedro Castillo comme président de la République à laquelle participaient des groupes alliés sous l'en-tête « Front Démocratique Libertaire du Pérou. »

Les sympathisants de Fujimori ont également attaqué des reporters et des joujrnalistes qui couvraient ces événements. Cette sorte d'attaques contre des travailleurs des médias n'est pas nouvelle et ont déjà eu lieu lors de manifestations antérieures.

Les manifestants brandissaient des pancartes qui répétaient le discours de Fujimori sur la soi-disant « fraude électorale » et remettaient en question le président par intérim Sagasti qu'ils accusaient d'avoir soi-disant pris le parti de Pedro Castillo.

Le président par intérim Francisco Sagasti a déclaré quelque sheures plus tard à la télévision qu'il ne tolèrerait pas d'actes de violence.

La police a identifié les responsables présumés de cette attaque et prendra des mesures pour que ces troubles n'ient plus lieu.

L'ex-candidate Keiko Fujimori a condamné sur Twitter l’agression des ministres qui se rendaient à une conférence de presse sur la lutte contre la pandémie au siège du Gouvernement.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-manifestantes-atacan-ministros-gobierno-20210715-0001.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-les-fujimoristes-attaquent-2-ministres.html