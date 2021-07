Pérou : Pedro Castillo proclamé président

Le Jury National des Elections (JNE) a proclamé lundi le candidat du parti Pérou Libre, Pedro Castillo, nouveau président de la République, plus de 40 jours après le second tour des élections qui a eu lieu le 6 juin dernier.

Le président du JNE, Jorge Luis Salas, a lu le document qui dit : « Le binôme de candidats présenté par l’organisation politique Pérou Libre, est le vainqueur en tant que président et vice-président de la République des élections générales 2021. »

« Par conséquent, en tant que président du JNE, conformément au travail réalisé, je proclame président de la République monsieur José Pedro Castillo Terrones et première vice-présidente de la République madame Dina Ercilia Boluarte Zegarra. »

Après la proclamation, Castillo a remercié les autorités électorales pour leur travail et a à nouveau lancé un appel à l'unité du peuple péruvien pour ouvrir la voie à un meilleur bicentenaire.

« D'abord, le Pérou, d'abord, vous, » a-t-il déclaré devant le peuple qui attendait ses déclaratiosn et il a affirmé que son Gouvernement serait plus juste pour tous : « J'invite nos rivaux politiques à se rapprocher de nous, j'invite la dirigeante de Force Populaire à ne plus mettre de barrières (...) Que cet espace soit un Gouvernement de tous les Péruviens ! »

Dans un communiqué, l'entité électorale a fait savoir qu'elle procèderait à « la proclamation des résultats des votes et des candidats élus du second tour des électiosn présidentielles des élections générales 2021. » Pour cela, elle a invité le candidat élu à une cérémonie virtuelle qui met un terme à la longue attente des Péruviens et elle a confirmé que Castillo avait gagné les élections avec 8 836 380 voix, soit 50,12%, selon les données du Bureau National des Elections (ONPE).

La candidate du parti Force Populaire, Keiko Fujimori, a obtenu 8 792 117, soit 49,87%. Elle avait déposé de multiples recours pour contester des procès-verbaux mais l'entité électorale les a tous rejetés.

Quelques heures plus tôt, Fujimori avait fait une déclaration publique et reconnu les résultats : « J'annonce que, conformément aux engagements que j'ai pris envers tous les Péruviens, et envers la communauté internationale, je vais reconnaître les résultats parce qu'est ce que demandent la loi et la Constitution que j'ai juré de défendre. »

Castillo avait appelé la population, plusieurs fois, à attendre patiemment les résultats et appelé instamment à défendre la volonté de la majorité exprimée dans les urnes, ce qui s'est traduit par des manifestations destinées à dmeander à l'entité électorale de proclamer le nouveau président.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-presidente-proclamacion-jne-20210719-0032.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/perou-pedro-castillo-proclame-president.html