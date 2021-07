Pérou : Qui est Pedro Castillo Terrones, le nouveau président ?

Né dans la localité de Puña, dans le district de Tacabamba, dans la province de Chota dans la région Cajamarca, il est le troisième des 9 garçons d'Ireño Castillo Núñez et de Mavila Terrones Guevara. Son père est né dans une ferme des Herrera, une famille de gros propriétaires terriens dans les montagnes de Cajamarca. Comme sa mère, il n'est pas allé à l'école. Ireño travaillait des terres qu'il louait jusqu'à ce qu'en juin 1969, date à laquelle le Gouvernement Révolutionnaire de la force Armée du général Juan Velasco Alvarado a mis en place la réforme agraire péruvienne.

Pedro Castillo a fait ses études primaires à l'école rurale N° 10465 de Puña et ses études secondaires au collège «Arturo Osores Cabrera». Pendant sa jeunesse et son adolescence, il a fait partie d'une ronde paysanne à Puña. Les rondes paysannes sont nées à Chota en 1976. Ce sont des organisations d'autodéfense communales destinées à lutter contre les vols de bétail et la délinquance.

Il a étudié à l'institut pédagogique supérieur Octavio Matta Contreras de la province de Cutervo et il est diplômé en éducation de l'Université César Vallejo où il a également obtenu une maîtrise en psychologie de l'éducation. A partir de 1995, il a travaillé comme instituteur à l'institution d'éducation primaire Nº 10465 de Puña, Tacabamba. Il a épousé le professeur Lilia Ulcida Paredes Navarro avec qui il a eu 2 enfants : Arnol et Alondra.

Il a été dirigeant de l'organisation des rondes paysannes et dirigeant de district, dirigeant provincial, régional et national de l'enseignement pendant plus de 20 ans à Puña et a été élu président du comité de lutte des bases régionales du syndicat unique des travailleurs de l'Education du Pérou (SUTEP) puis secrétaire général de la fédération nationale des travailleurs de l'Education du Pérou (FENATEP).

Activisme :

Il a été dirigeant enseignant pendant la grève des enseignants du Pérou de 2017 destinée à obtenir une augmentation de salaire, le paiement de la dette sociale, l'abrogation de la loi sur la carrière publique de l'enseignement et l'augmentation dy budget du secteur de l'éducation.

Les grèves se sont étendues dans diverses parties du pays et malgré un accord obtenu avec le ministre de l'éducation Marilú Martens, le premier ministre Fernando Zavala, les 25 gouverneurs régionaux et la direction régionale de Lima, elle a continué.

Le président Pedro Pablo Kuczynski s'est proposé comme médiateur et a invité les délégués des enseignants à le rencontrer au Palais du Gouvernement mais seuls les dirigeants du CEN et les dirigeants de Cuzco ont été reçus, pas ceux des bases dirigées par Pedro Castillo que le ministre de l'Intérieur Carlos Basombrío Iglesias considérait comme lié au mouvement pour l'amnistie et les droits fondamentaux, , ce que Castillo a nié en rappelant qu'il avait été membre d'une ronde paysanne dans son village natal de Cajamarca et donc qu'il appartenait à l’organisation paysanne qui combattait le groupe teroriste Sentier Lumineux. A cause de ce refus, la grève s'est renforcée avec l'arrivée dans la capitale des enseignants grévistes de diverses régiosn du pays qui ont réalisé des marches dans la ville et des concentrations sur la place San Martín.

Le 24 août 2017, bien que certains enseignants soient encore en grève, le Gouvernement a publié un décret suprême qui officailisait les bénéfices accordés et prévenait les enseignants que s'ils ne reprenaient pas le travail le 28 août, on engagerait des suppléants.

Le 2 septembre, Castillo a annoncé la fin de la grève mais en précisant qu'il s'agissait d'uen suspension temporaire et qu'elle recommencerait si nécessaire.

