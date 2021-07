Venezuela : Arrestation de l'ex-député d'opposition Freddy Guevara

Le Ministère Public a informé lundi de l'arrestation de l'ex-député d'opposition Freddy Guevara, accusé des délits de terrorisme, attentat contre l'ordre constitutionnel, association de malfaiteurs et trahison envers la Patrie.

Sur son compte Twitter, le procureur général Tarek William Saab a publié un communiqué dans lequel il précise que ce sont des membres du Service Bolivarien de Renseignement (SEBIN) qui l'ont arrêté.

« Lundi 12 juillet, le Ministère Public a lancé un mandat d'arrêt contre Freddy Guevara qui a été arrêté par le SEBIN à cause de ses liens avec des groupes extrémistes et des paramilitaires associés au Gouvernement colombien, » dit le texte.

Le MP rappelle que Guevara « a participé publiquement dans le passé à des violences » organisées par des agents extrémistes de l'opposition qui ont eu lieu dans le pays.

Qui est Freddy Guevara?

Guevara a été en relation avec le parti de droite Volonté Populaire dirigé par le fuyard Leopoldo López qui a soutenu le président auto-proclamé Juan Guaidó. Ce groupe politique a été lié à plusieurs occasions à des violences et des plans de déstabilisation du Venezuela.

Guevara a été l'un des organisateurs des violences qui se sont déroulées en 2017, pendant ce qu'on appelle les guarimbas lors desquelles des secteurs extrémistes de l'opposition ont détruit des infrastructures publiques et privées, fait des blessés et plus de 100 morts.

Il a été accusé d'avoir incité à commettre ces faits et a demandé l'asile à l'ambassade du Chili au et Venezuela. Ensuite, en 2020, il a été gracié par le président Nicolás Maduro.

A plusieurs occasions, Guevara a lancé des appels à ce que soient appliquées à son pays des mesures coercitives illégales qui ont affecté essentiellement la population.

Lors de la présentation du bilan de l'opération Grand Cacique Indio Guaicaipuro la vice-présidente exécutive Delcy Rodríguez, et la ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix, Carmen Meléndez, ont révélé que les membres des bandes criminelles qui ont semé la terreur à Caracas sont liés à Volonté Populaire et que Guevara était soupçonné d'avoir participé à ces faits.

