Venezuela : Ceux qui perturbent l'économie identifiés

« Nous avons identifié avec leurs noms et leurs prénoms ceux qui perturbent les prix, la valeur réelle de la monnaie, » a fait savoir le président Nicolás Maduro, lors de la journée de travail consacrée à l'économie productive. « L'étude qu'on a faite sur la guerre économique induite nous a permis d'identifier les agents qui sont derrière les perturbations qui se sont produites pendant le mois de juillet. »

Et il a affirmé que cela fait partie d'un plan « mais maintenant, nous sommes plus capables de le neutraliser et j'ai donné des ordres pour qu'on les appellent à 1 par 1 , peu importe qui ils sont, parce que certains pensent que grâce à leur nom, ils sont intouchables. »

Il a affirmé que la Révolution Bolivarienne a affiné ses mécanismes destinés à affronter tant de formes différentes de guerre économique contre le peuple » et il a indiqué qu'on a atteint le niveau d'équilibre maximal dans la production, dans la distribution et dans l'approvisionnement « et surtout, dans la fixation des prix, qui est un élément important qui a été perturbé dans cette guerre économique induite à laquelle nous avons résisté et dont nous sortirons vainqueurs. »

Et il a ajouté qu'on a réussi à contrôler la guerre économique « par phases mais qu'il faut vaincre complètement et définitivement. Le peuple sait que nous avons conscience de cela et que j'ai le plaisir de l'informer. »

