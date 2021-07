Venezuela : Commémoration du 210e anniversaire de la Déclaration d'Indépendance

L'Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en France et la Délégation Permanente de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l'UNESCO ont réalisé ce 5 juillet à Paris un dépôt de gerbe à l'occasion de la commémoration du 210e anniversaire de la signature de l'Acte d'Indépendance du Venezuela. La cérémonie a eu lieu devant la statue du Libérateur Simón Bolívar, située près du pont Alexandre III.

Dans son discours, la Chargée d'Affaires Ad Hoc du Venezuela en France, Carolina Gerendas, a déclaré que « Bolivar est vivant et présent aujourd'hui dans les sentiments et les luttes du peuple vénézuélien, du peuple latino-américain et de tous les peuples du monde qui luttent pour la justice, la liberté, l'égalité et la vie ».

La diplomate vénézuélienne a déclaré que « 210 ans plus tard, les Vénézuéliens font face à la même lutte pour notre indépendance et notre souveraineté », cependant, « nous restons fermes et en résistance, malgré les terribles agressions que notre patrie subit aujourd'hui, et, comme il y a deux siècles, il n'y aura aucun moyen de nous vaincre, car le sang libertaire coule dans nos veines ».

Mme. Gerendas a rappelé que « Hugo Chávez a brandi les bannières bolivariennes de la liberté et de la justice, et le Venezuela a entamé une deuxième indépendance avec la Révolution Bolivarienne, et nous continuons d’avancer avec conviction, respect et dignité, avec le président Nicolás Maduro à la tête de ce processus politique, inclusif et participatif ».

La représentante vénézuélienne a ajouté que, au Venezuela, « il y a un peuple qui s'est levé pour construire un nouveau modèle. » « Nous célébrons notre indépendance avec la certitude que nous avançons dans la construction d'un monde meilleur », a-t-elle conclu.

Pour sa part, l'Ambassadeur-Délégué Permanent de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l'UNESCO, S.E. M. Jorge Valero, a fait référence dans son discours aux fondateurs de notre nation, qui « ont allumé la flamme de la liberté, qui avait été attisée auparavant par les peuples indigènes rebelles confiés et les indomptables « cimarrones’ asservis. ». L’Ambassadeur a souligné que « Bolívar est vivant parce qu'il survit dans les chansons traditionnelles, les arts visuels, les histoires et les poèmes, dans les prières et les invocations magico-religieuses de la ville et dans les rêves d'une Amérique qui crie justice et égalité sociale ».

L'Ambassadeur vénézuélien auprès de l'UNESCO a souligné que « la pensée bolivarienne continue aujourd'hui, d'être la meilleure source d'inspiration pour parvenir au bonheur des peuples de Notre Amérique », et par conséquent, « l’héritage des fondateurs de la République guide nos luttes ».

Le diplomate vénézuélien a exprimé que le Commandant éternel Hugo Rafael Chávez Frías est « notre deuxième Libérateur, l'héritier historique des idéaux de Simón Bolívar », et a rappelé que Chávez « était absolument attaché à un ordre mondial fondé sur le respect du droit international, de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'égalité juridique des États ».

Pour conclure, Valero a signalé que « le mandat que nous a laissé Hugo Chávez est d'avancer dans la construction du socialisme bolivarien du XXIe siècle, comme alternative viable au système capitaliste destructeur et sauvage, et à son expression génocidaire : l'impérialisme états-unien en déclin. Ses drapeaux ont été repris, avec courage et dignité, par son légataire, le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. C'est pourquoi l'impérialisme états-unien, à travers la CIA et le Pentagone, a exécuté des plans pour l'assassiner », a-t-il ajouté.

Ont assisté à cette cérémonie solennelle des membres du Corps Diplomatique accrédités en France, de la Chine, la Russie, la Turquie, Cuba, l'Argentine, la Bolivie, le Cap-Vert, le Nicaragua, l'Érythrée, l'Algérie, le Kazakhstan et l'Inde, entre autres; des fonctionnaires de l'Ambassade du Venezuela en France et de la Délégation auprès de l'UNESCO ; des membres de divers partis politiques, de mouvements de solidarité et des amis du Venezuela ; des membres de la presse française ; ainsi que des membres de la communauté vénézuélienne résidant en France, en signe de soutien et de solidarité avec le peuple et le gouvernement vénézuéliens.

Source :

Section Presse - Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/venezuela-commemoration-du-210e-anniversaire-de-la-declaration-d-independance.html