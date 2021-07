Venezuela : COVAX nous livre les vaccins ou nous rend l'argent

Caracas, 5 juillet (RHC) Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé le fait que le pays a effectué tous les paiements en suspens sans recevoir du mécanisme Covax des vaccins pour la campagne contre le Covid-19.

"Le système Covax a échoué au Venezuela. Nous lui avons répondu (...), en faisant de la magie pour débloquer des ressources qu’on nous avait bloquées", a déclaré Maduro, assurant que son gouvernement a complété les 120 millions de dollars de paiement requis par le mécanisme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour que les pays en développement aient accès aux vaccins.

"J’ai donné des instructions précises à la vice-présidente exécutive et à la commission présidentielle contre le Covid, Delcy Rodriguez, d’agir cette semaine et de donner déjà un ultimatum au système Covax : soit on nous envoie les vaccins, soit on nous rend l’argent ! Et nous, si nous sommes remboursés, nous saurons où aller pour acheter parce que nous avons déjà discuté avec des institutions mondiales, multilatérales, pour le faire", a-t-il ajouté à la télévision.

Le mois dernier, au milieu d’une polémique qui dure depuis des mois, Maduro avait demandé à son homologue étasunien, Joe Biden, de débloquer 10 millions de dollars destinés à régler la dette du Venezuela.

Ces fonds ont été gelés par une banque suisse pour une "enquête".

Le Venezuela a été frappé par des sanctions financières dirigées par Washington, qui entravent son accès au système financier international.

Ciro Ugarte, Directeur des urgences sanitaires de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), organisme régional de l’OMS, avait fait référence à ce problème, tout en affirmant que le processus d’envoi de vaccins au Venezuela était "en cours".

Source AFP

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/262915-maduro-somme-covax-soit-ils-nous-envoient-les-vaccins-soit-ils-nous-rendent-largent