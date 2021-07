Venezuela : Des bandes criminelles terrorisent des quartiers de Caracas 

Pendant les dernières 48 heures, des bandes de délinquants ont réalisé des actions destinées à provoquer l'angoisse dans la population de la Côte 905, d'El Paraíso, Quinta Crespo et leurs environs en tirant en l'air et sur la population civile et en envoyant des délinquants à moto, fortement armés, dans d'autres secteurs proches comme le boulevard

d'El Cementerio, pour essayer de marquer leur présence dans ces zones et d'ordonner aux personnes de rentrer chez elles.

Les réseaux sociaux ont croulé sous les centaines de twitts d'habitants de cette zone, de vidéos et d'enregistrements audio des tirs. Certaines personnes ont fait savoir que des balles perdues étaient entrées dans leurs maisons.

Pendant que sont réalisées des opérations pour arrêter et neutraliser les bandes criminelles qui ont tenté de terroriser la population de Caracas pendant ces dernières heures, le Gouvernement vénézuélien a diffusé des affiches offrant des récompenses pouvant aller jusqu'à 500 000 $ à qui fournira des informations qui conduiraient à la capture des chefs de ces bandes criminelles. La ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix, Carmen Meléndez à déclaré jeudi : « la complicité directe, le financement et la collaboration ainsi que la planification, la fourniture d'armes, de soutien dans le domaine de la communication, de secteurs de la droite vénézuélienne avec la complicité de l'étranger ne font aucun doute. »

C'est ce qu'elle a déclaré dans une série de messages et elle a ajouté : « Nous remercions le peuple de Caracas pour toute sa confiance, sa patience et son soutien et nous demandons des informations pour loger les chefs de ces bandes d'assassins et de terroristes et les arrêter à travers le VEN911. »

L'Etat, conformément à ses fonctions constitutionnelles, a décidé de réaliser une opération avec les organismes de sécurité des citoyens pour rétablir la paix et la tranquillité dans les communautés du sud et de l'ouest de Caracas.

En ce moment, les organismes de sécurité des citoyens affrontent ces bandes armées d'assassins et de terroristes. Nous continuons à avancer pour rétablir la paix et la tranquillité définitive dans ces communautés. Il s'agit de groupes structurés de la délinquance organisée qui ont attaqué systématiquement notre société, en intimidant, en blessant et en assassinant des innocents.

A ce niveau, la complicité directe, le financement et la collaboration ainsi que la planification, la fourniture d'armes, de soutien dans le domaine de la communication, de secteurs de la droite vénézuélienne avec la complicité de l'étranger ne font aucun doute.

Nous remercions de tout cœur le peuple en uniforme, nos héros des organismes de sécurité des citoyens et de paix qui, tournant le dos à lapaur, ont montré une fois de plus leur vocation de servir à protéger et à sauver les familles de notre Patrie.

Une nouvelle démonstration de la conscience, de la force historique et de la loyauté d'un peuple amoureux de lapaix qui ne s'agenouille pas devant les prétentions des groupes délinquants isolés qui sèment la violence, la haine et la terreur dans nos communautés.

Sur les réseaux sociaux, on a diffusé ce soir de la force d'Action Spéciale de la Police Bolivarienne (FAES) prenant différents points de la Côte 905.

Quelques heures plus tard, le Gouvernement vénézuélien a diffusé sur Venezolana de Televisión et d'autres médias l'offre de récompense pour les informations qui permettraient d'arrêter les chefs des bandes qui se sont abattues sur la Côte 905, La Vega, Quinta Crespo, El Cementerio et les zones environnantes.

On a offert 500 000 $ pour des informatiosn permettant la capture de :

Carlos Luis Revete (alias «Koki»)

Carlos Calderón Martínez (alias «El Vampi»)

Garbis Ochoa Ruiz (alias «El Galvis»)

Por estas dos personas se ofrecen 50 mil dólares:

Romer Ordaz Clemente (alias «El Romer»)

Gionel Trejo (alias «El Trejo»)

Además, se ofrecen 20 mil dólares por:

Alexander Rondón («El Goku»)

Franyerson Rivero («El franyerson»)

Juan Pérez Vargas («El Juampiro»)

José Luis Paredes («El Chino»)

Oswaldo Velásquez («El Rocky»)

Le Président Nicolás Maduro avait signalé dans une allocution publique le 8 juin dernier que cette bande jouit du soutien de l’opposition : « Ils (l'opposition) mettent beaucoup de dollars et de billets pour acheter des bandes criminelles pour générer la violence dans les quartiers. »

Il faut rappeler qu'en mai 2020, l'incursion mercenaire connue sous le nom d'Opération Gedeón pour laquelle une entreprise de « sécurité » étasunienne avait été engagée par l'opposition vénézuélienne pour tenter un coup d'Etat contre Nicolás Maduro avait été précédée par 4 jours de tirs et d'affrontements de bandes de délinquants à Petare,dans l'est de Caracas.

Selon le gouvernement vénézuélien, ces actions avaient été planifiées en tant d’actions de diversion pour faciliter le coup d'Etat.

Il faut aussi souligner la visite, au mois de juin, du directeur de l'Agence Centrale de Renseignement (CIA), William Burns, en Colombie et au Brésil et les récentes manœuvres

militaires réalisées par le Commandement Sud au Guyana.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/07/banda-el-koki-recompensa-financiamiento-derecha/

