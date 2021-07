Venezuela: Des preuves de la conspiration des Etats-Unis contre le Venezuela 

« Récemment, un groupe de chercheurs des Etats-Unis d'Amérique du Nord nous a fait parvenir des documents déclassifiés sur la conspiration permanente , les complots, les méchancetés, sur la façon dont les sanctions les agressions, la persécution économique, les attaques du système électrique et des services publics ont été préparées pour conduire à une situation ingérable et créer ainsi une implosion du pays qui serait le préambule à une entrée triomphale de ces traîtres » a déclaré le président de la République, Nicolás Maduro, lors d'une réunion avec la commission spéciale pour le dialogue, la paix et la réconciliation de l'Assemblée Nationale.

Il a précisé que ces documents déclassifiés seront présentés à l'opinion publique par le chancelier Jorge Arreaza dans les jours qui viennent.

Et il a exigé la fin des mesures coercitives unilatérales imposées par les Etats-Unis qui ont porté atteinte au bien-être social du peuple vénézuélien.

« Qu'un pays perde 99% de ses revenus qui passent de 48 000 000 000 de $ à 700 000 000 de $ et qu'aucune école ne ferme, qu'aucun travailleur ne soit mis à la porte, vous ne savez pas l'effort qui a été fait pour protéger le peuple du Venezuela. »

Il a affirmé que la lutte permanente de notre peuple continue grâce à la conscience construite par le peuple vénézuélien et il a invité les dirigeants de l'opposition à rester sur la voie de la paix, du dialogue et de la réconciliation.

Le Gouvernement a ouvert d'innombrables fois le chemin du dialogue avec les représentants de l'opposition mais souvent cela a échoué à cause de la déloyauté des dirigeants d'extrême-droite, a indiqué Maduro.

« Moi, j'ai rencontré tous les dirigeants de l'opposition. Certaines réunions ne osnt pas publiques. Ceux qui n'acceptent pas l'invitation, ce sont les extrémistes qui pensent à me tuer parce qu'ils voient ton visage et d'autre part, il ya les dollars et les plans pour recruter des mercenaires pour essayer de m'assassiner. Où sont-ils, eux ? Sont-ils à Miraflores suite à ces stratégies ? »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/07/documentos-desclasificados-de-eeuu-evidencian-conspiraciones-en-contra-de-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/venezuela-des-preuves-de-la-conspiration-des-etats-unis-contre-le-venezuela.html