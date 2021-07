Venezuela : Duque accuse le Venezuela d'avoir organisé des attentats contre lui

Le ministre de la Défense du Gouvernement d'Iván Duque Diego Molano Aponte, a « informé » jeudi que les soi-disant attentats contre Duque et l’attaque à l'explosif de la brigade de l'Armée « ont été planifiés au Venezuela. »

Le procureur général de la Colombie, Francisco Barbosa, a également affirmé que les responsables présumés de cet acte terroriste et de l'attaque de hélicoptère dans lequel se trouvaient Duque et sa suite faisaient partie des dissidents du front 33 des FARC.

Les porte-parole colombiens ont affirmé que « 10 membres présumés » de ce groupe armé ont été arrêtés. Ils auraient été sous le commandement de “alias Jhon Mechas“. 3 d'entre aux auraient à la conception et à l'exécution de ces £2 actions, selon le procureur.

L'un a été identifié comme “Andrés Medina alias el Capi“, un capitaine de l'Armée à la retraite, un autre comme “alias Ciro“ et le troisième comme “Miguel“. Le père de ‘el Capi‘ et alias Ciro qui travaillait à l'UNité Nationale de Protection (UNP) du ministère de l'Intérieur colombien auraient participé à l'attaque de la brigade 30, selon Barbosa.

Le chancelier de la République Bolivarienne du Venezuela, Jorge Arreaza, a répondu à ces déclarations : « Encore une fois, ils utilisent le Venezuela pour essayer d'oculter la tragédie qui se déroule dans leur pays plein de violence et de groupes armés dont l'économie et la classe politique reposent sur le trafic de drogues, un epolice répressive, des massacres et des assassinats quotidiens de dirigeants sociaux, l'exportation de mercenaires assassins de chefs d'Etat. »

La Colombie et ses « faux positifs »

Le 13 juillet dernier, le résident du Parlement vénézuélien, Jorge Rodríguez, a montré des preuves des faux positifs que le Gouvernement de Duque continue d'utiliser pour détourner l'attention du conflit intérieur colombien.

Rodríguez a également donné des preuves que des personnes suspectées d'avoir conspiré contre le Venezuela avaient parlé ouvertement de plans conçus par Bogotá pour essayer d'occulter les accusations contre le Gouvernement de Duque concernant des crimes contre l'humanité présumés commis pendant la répression des protestations de masse qui ont eu lieu cette année.

A ces conversations réalisées sur WhatsApp participait un individu soupçonné d'être agent du renseignement colombien identifié comme Javier Tarazona, directeur de l'ONG FundaRedes, (actuellement détenu par les autorités vénézuéliennes) qui préparait à Bogotá 2 opérations de faux drapeau contre le Venezuela.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/07/canciller-arreaza-sale-al-paso-a-acusaciones-de-duque-otra-vez-tapan-tragedia-de-colombia-y-uso-de-mercenarios-con-falsos-positivos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/venezuela-duque-accuse-le-venezuela-d-avoir-organise-des-attentats-contre-lui.html