Venezuela : L'Ambassade du Venezuela en France a réalisé une rencontre avec des journalistes

Le 1er juillet s'est tenue une rencontre avec des journalistes français de plusieurs médias à l'Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en France, afin de faire le point sur l'actualité vénézuélienne et de dénoncer les conséquences générées par les mesures coercitives unilatérales.

La Chargée d'Affaires Ad Hoc du Venezuela en France, Mme. Carolina Gerendas, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la relance des relations avec la France à tous les niveaux, afin de renforcer les liens qui unissent les deux nations.

La diplomate vénézuélienne a signalé que depuis les élections parlementaires de décembre 2020, l'installation de la nouvelle Assemblée Nationale en janvier de cette année et la formation du nouveau Conseil National Électoral (CNE) au mois de mai, il y a eu une évolution positive de la situation et une "opportunité historique" qui pourrait être saisie par les pays de l'Union européenne pour normaliser les relations avec le Venezuela.

Elle a également souligné que le Venezuela a invité des observateurs électoraux internationaux pour accompagner les élections régionales et municipales convoquées par le CNE pour le 21 novembre de cette année, pour lesquelles 107 organisations représentant tout l’éventail politique ont été autorisées à y participer.

Mme. Gerendas a dénoncé les effets des mesures coercitives unilatérales, qui ont fait chuter les revenus de l'État de 99 %, effets qui ont été constatés par la Rapporteuse Spéciale des Nations unies, Alena Douhan, lors de son déplacement au Venezuela en février de cette année.

La Chargée d’Affaires vénézuélienne a souligné qu'en pleine pandémie mondiale de Covid-19, ces mesures contre le Venezuela ont entravé l'acquisition de vaccins par le gouvernement dans le cadre du programme COVAX de l'Organisation Mondiale de la Santé. Toutefois, malgré ces mesures criminelles et illégales, le gouvernement bolivarien est parvenu à apporter une réponse efficace à la pandémie, ce qui lui a permis de maintenir un taux d'infection beaucoup plus faible que celui d’autres pays d'Amérique latine et du monde.

La Chargée d'Affaires a aussi souligné la volonté permanente du Gouvernement du Président Nicolás Maduro Moros d’entamer un processus de dialogue avec tous les secteurs politiques nationaux et de créer des espaces d'échange dans le cadre du respect du droit international, tout en maintenant l'exigence de la levée des mesures coercitives unilatérales illégales, la reconnaissance des institutions nationales et la restitution des avoirs de l'Etat séquestrés à l'étranger.

Source :

Section Presse - Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en France

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/venezuela-l-ambassade-du-venezuela-en-france-a-realise-une-rencontre-avec-des-journalistes.html