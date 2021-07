Venezuela : La CIA et le Commandement Sud préparent une agression du Venezuela

Caracas, 2 juillet (RHC) Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé la CIA des États-Unis de mettre au point un "plan secret" depuis la Colombie pour "attaquer la paix" dans le pays sud-américain.

Au cours d’un meeting qui s’est tenu à Caracas, le président a accusé William J. Burns, directeur de CIA, et Craig Faller, chef du commandement sud des États-Unis, d’orchestrer des plans contre la démocratie vénézuélienne.

"Là-bas, en Colombie, était [...] Faller, et on me dit qu’il était, récemment, le directeur de la CIA en Colombie, ils travaillent à un plan secret pour nuire au Venezuela", a alerté Maduro.

Comme l’a averti le président bolivarien, la visite de ces fonctionnaires américains en Colombie a pour but "de continuer à traquer, à menacer, à attaquer la paix et la démocratie" au Venezuela.

Maduro a appelé les forces armées du pays et la nation bolivarienne à être hautement prêts à répondre "fermement à tout plan d’agression" depuis la Colombie.

Auparavant, les Forces armées nationales bolivariennes (FANB) avaient alerté que le voyage de Faller à Puerto Carreño, municipalité frontalière avec le Venezuela, était un "acte d’ingérence et de provocation de plus de la part de l’empire nord-américain".

Le Venezuela attire l’attention sur le fait que dans la zone visitée par l’armée américaine, des groupes irréguliers armés colombiens opèrent avec l'"assentiment" du gouvernement colombien et que ces bandes criminelles commettent des délits de trafic de stupéfiants, de contrebande, d’enlèvement et d’extorsion, ce qui affecte la tranquillité de la nation bolivarienne.

Le gouvernement de Maduro dénonce que la Colombie, fermement soutenue par les États-Unis, cherche à entraîner des "terroristes" pour entrer dans le pays sud-américain et renverser le président chaviste. C’est pourquoi il a décrété à plusieurs reprises l’alerte orange à la frontière colombo-vénézuélienne et a ordonné un déploiement militaire pour défendre son pays.

(HispanTV)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/262662-maduro-accuse-la-cia-delaborer-un-plan-secret-en-colombie-pour-agresser-le-venezuela