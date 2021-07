Venezuela : Le Chili accueille à son ambassade un responsable des violences récentes 

Le chancelier de la République Bolivarienne du Venezuela, Jorge Arreaza, a condamné catégoriquement, dans un communiqué, la décision du Gouvernement du Chili d'accueillir à son siège diplomatique Emilio Grateron, l'un des principaux individus impliqués dans les plans de déstabilisation qui ont provoqué l'angoisse parmi la population de Caracas pendant ces dernières semaines.

Il a écrit dans un twitt : « Le Venezuela condamne la décision du Gouvernement chilien d'accueillir à son siège diplomatique dans notre pays Emilio Grateron, l'un des principaux organisateurs de al violence subie par la population de Caracas pendant ces dernières semaines, qui le rend complice de ces actions. »

Ce message était accompagné d'un communiqué dans lequel le Gouvernement vénézuélien accuse le Chili de « contribuer à blanchir la violence subie par la population de Caracas pendant ces dernières semaines » en accueillant « à son siège à Caracas l'un de ses principaux organisateurs réclamé dpeuis plusieurs jours par la justice vénézuélienne.é

Le Gouvernement vénézuélien a qualifié cette action « d'irresponsable » et considère que « par cette décision en marge de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le Gouvernement chilien, impopulaire et moribond, se rend complice des actes de violence contre le peuple vénézuélien et confirme son peu d'intérêt pour lapaix et la stabilité au Venezuela. »

