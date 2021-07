Venezuela : Le Programme Alimentaire Mondial commence ses activités 

Caracas, 2 juillet (RHC) Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) a livré au Venezuela ses premières provisions du programme de repas scolaires pour les enfants vulnérables et le personnel éducatif.

Les quotas initiaux ont été distribués à Maracaibo, la capitale de l’État occidental de Zulia et incluent du riz, des légumineuses, du sel et de l’huile végétal, en priorité pour les enfants de moins de six ans. Les aliments leur seront remis chez eux parce que les écoles sont fermées, selon un communiqué de presse du PAM.

Le 21 avril dernier, le Gouvernement vénézuélien et le PAM ont signé un mémorandum d’accord pour faciliter le lancement de l’opération humanitaire dans le pays.

Dans le cadre de ce programme, des repas seront fournis aux élèves, en particulier dans les écoles maternelles et les écoles spéciales, et il est prévu d’investir dans la remise en état des cantines scolaires et de former le personnel aux pratiques de sécurité alimentaire.

L’opération du PAM bénéficiera jusqu’à (sic) 185 000 enfants d’ici la fin de l’année, progressivement, jusqu’à ce que 1,5 million d’élèves reçoivent des repas quotidiens d’ici la fin de l’année scolaire 2022-2023.

Ce Plan d’intervention humanitaire du Venezuela, doté d’un budget de 190 millions de dollars, est soutenu par des donateurs internationaux.

L’alimentation et l’infrastructure des centres d’enseignement de cette nation sud-américaine se sont détériorées ces dernières années à la suite des sanctions unilatérales imposées par les États-Unis, mesures coercitives qualifiées et dénoncées comme crimes contre l’humanité par le pouvoir exécutif vénézuélien.

Source Prensa Latina

