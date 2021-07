Venezuela : Les bandes criminelles sont entraînées par des para-militaires colombiens

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé samedi les tentatives de déstabilisation de mercenaires colombiens qui entraînent et financent les bandes criminelles pour installer le chaos dans le pays.

Le chef de l'Etat a affirmé que ces tentatives ont été contrôlées avec succès par la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) : « Nous avons obtenu un gros succès dans le combat contre les bandes criminelles, terroristes, formées, financées et armées par le para-militarisme colombien. »

Il faisait allusion à ce qui s'est passé dans les zones de Caracas connues sous le nom de La Cota 905, El Paraíso, El Valle et El Cementerio. Lors de cette opération, 3 paramilitaires ont été arrêtés et ils ont déclaré que plus de 20 citoyens colombiens appartenant à ces bandes criminelles se trouvaient dans la zone depuis des mois.

« A cette heure, les corps de sécurité de l'Etat sont à la recherche des chefs de la bande et des autres paramilitaires qui sont en fuite. Ils les trouveront pour garantir la victoire de la paix ! »

« 10 des délinquants abattus ne sont pas sur les registres d'empreintes digitales vénézuéliens, ce qui fait penser qu'ils font partie des paramilitaires colombiens qui se trouvaient dans la zone. »

Face à la participation de paramilitaires colombiens dans ces plans de déstabilisation, le président Maduro a noté que ce problème date de longtemps : « La pire menace pour l'Amérique Latine c'est ceux qui gouvernent la Colombie. »

« Le Gouvernement de la Colombie devait savoir que ce groupe de mercenaires se préparait à commettre ce crime en Haïti. Duque savait et doit le reconnaître (…) En Colombie, c'est une mafia narco-terroriste, ils exportent de la cocaïne, menacent les frontières avec le Venezuela parce qu'ils veulent faire passer la drogue pat notre territoire et maintenant, ils sont une machine à exporter des mercenaires et des assassins dans le monde entier. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

