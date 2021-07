Venezuela : Les États-Unis maintiennent les mêmes plans

Washington, 7 juillet (RHC) Les États-Unis maintiennent inchangés les plans de l’ancien président Donald Trump pour renverser le gouvernement du président vénézuélien, Nicolas Maduro, a assuré aujourd’hui un expert.

Marcos Salgado, analyste associé au Centre latino-américain d’analyse stratégique (CLAE, stratégie.la), a assuré que la Maison Blanche 'affine son plan contre le Venezuela'.

À court terme, a-t-il indiqué, les élections de novembre prochain ont lieu et, à long terme, la question est de savoir si Washington renoncera un jour à un plan qui, même si les administrations de la Maison-Blanche changent, reste le même.

L’expert a cité des accords récents entre les gouvernements des États-Unis et du Canada, ainsi que l’Union européenne, pour formaliser leur nouvelle stratégie contre les autorités de Caracas.

Il a précisé que dans la nouvelle manœuvre, reprise dans la déclaration conjointe avec l’Union européenne et le Canada, l’objectif du renversement est remplacé par une tactique à caractère électoral et conçue à plus long terme.

Il a souligné que le fait qu’il n’y ait pas de tentative de coup d’Etat, ou d’invasion, à court terme, est un progrès.

Cependant, a-t-il ajouté, la nouvelle stratégie ne reconnaît toujours pas les institutions vénézuéliennes et les sanctions, l’appropriation des avoirs, le gel des fonds et la propriété de la compagnie pétrolière Citgo, restent les mêmes.

Cela, a-t-il ajouté, rend assez difficile la poursuite d’une négociation entre le gouvernement et l’opposition, qui pour l’instant n’a pas d’image publique, ni calendrier, ni objectifs définis, bien que la déclaration des États-Unis, du Canada et de l’UE laissent ouverte la possibilité d’assouplir les sanctions.

Selon Salgado, la question à long terme est de savoir si les États-Unis renonceront à leur plan de renversement du gouvernement vénézuélien.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/263169-les-etats-unis-maintiennent-les-memes-plans-contre-le-venezuela