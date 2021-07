Venezuela : Libération des citoyens enlevés par les bandes de délinquants

La ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix, Carmen Meléndez, a fait savoir vendredi matin que l'opération des corps de sécurité de l'Etat à la Côte 905 de Caracas, destinée à libérer le secteur des bandes de délinquants qui, depuis mercredi, cherchent à avancer vers d'autres zones de la ville en attaquant les citoyens, se poursuit. Elle a signalé qu'on a avancé dans le démantèlement des structures et qu'on « a libéré des citoyens qui avaient été enlevés par les délinquants. »

« Les corps de sécurité de l'Etat continueront à se battre le temps qu'il faudra pour libérer la totalité des territoires pris par les bandes de délinquants. Nous avons le moral, les professionnels, les armes et le force de notre Constitution pour atteindre cet objectif. »

« Pendant la nuit de jeudi et depuis les premières heures d'aujourd'hui (vendredi 9) nous avons avancé dans le démantèlement des structures du crime qui avaient été installées sur ces territoires dans le but évident de semer la terreur et de saper la paix des habitants de Caracas. »

« Pendant le déroulement des opérations, nous avons libéré des citoyens qui avaient été enlevés par les délinquants. Nous maintiendrons els actiosn nécessaires pour protéger les Vénézuéliens de ces groupes. »

« Il est clair qu'ils avaient un soutien logistique, financer et dans le domaine de la communication pour causer le chaos et porter atteinte à la stabilité du Venezuela. Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas démantelé matériellement et intellectuellement ces mafias terroristes. La paix gagnera ! »

Je remercie particulièrement le peuple de Caracas qui a eu la patience et la conscience nécessaires pendant les opérations de libération. Nous poursuivrons nos efforts pour préserver la tranquillité et le bien-vivre de tous les Vénézuéliens. »

Sur les photos partagées par la ministre, on peut voir l'opération réalisée par les autorités dans les tunnels proches de la Côte 905 pour enlever les véhicules abandonnés là par leurs conducteurs quand, mercredi et jeudi, les délinquants se sont mis à tirer sur les conducteurs, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés.

De mercredi soir à jeudi matin, beaucoup de conducteurs ont vécu des moments de terreur, attendant pendant des heures dans le tunnel que cessent les tirs. Des membres de la police en blindés légers ont aidé les personnes bloquées dans les tunnels d'El Paraíso et d'El Cementerio à en sortir mais ils ont dû y laisser leurs véhicules.

D'autres photos montrent la destruction des guérites ou postes d'observation que les bandes d'El Koki et d'autres criminels avaient installées dans différents points de la Côte 905 pour tirer sur les citoyens d'autres parties de la ville.

Selon les habitants de zones proches, on a entendu ce nombreux tirs après minuit et dans les premières heures de la matinée de ce vendredi.

Dans la matinée, des journalistes comme Román Camacho ont fait savoir qu'une opération en porte-à-porter avait été réalisée pour retrouver les délinquants et que « toute la Côte 905, les guérites et les parties hautes et basses ont été prises par la police. » Il a signalé que des délinquants ont été abattus mais sans donner de chiffres précis.

Il a recommandé aux habitants de la Côte 905 de rester chez eux et « de ne pas s'approcher des fenêtres s'ils entendent des détonations. »

Armes saisies

Eligio Rojas, journaliste à Últimas Noticias, a publié les photos d'uen partie de ce qui a été saisi dans cette opération. On peut voir des lance-missiles, de nombreuses balles de gros calibre (pour fusil et mitrailleuse) et ce qui semble être un fusil à visée télescopique.

Selon Últimas Noticias, 1 fusil Barrett, 12 boîtes de balles de fusil et 1 lance-missiles auraient été saisis.

