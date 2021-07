Venezuela : Réunion de l’Ambassade du Venezuela en France les Groupes de Solidarité avec la Révolution Bolivarienne

L’Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en France a tenu, le 29 juin, une réunion avec des groupes de solidarité avec la Révolution Bolivarienne, afin de présenter un bilan de la situation vénézuélienne actuelle et de remercier le soutien constant au peuple et au gouvernement vénézuéliens dont ils ont fait preuve face aux agressions impérialistes.

La Chargée d'Affaires Ad Hoc du Venezuela en France, Mme. Carolina Gerendas, a réaffirmé l'importance que la Révolution Bolivarienne donne à la solidarité internationale depuis ses débuts.

Gerendas a également dénoncé les agressions menées par Washington contre le Venezuela et, en particulier, l'imposition de mesures coercitives unilatérales, qui ont eu des conséquences dévastatrices, notamment en pleine pandémie de Covid-19. La diplomate vénézuélienne a souligné que l'impact de ces actions illégales a été constaté par la Rapporteuse Spéciale des Nations unies, Alena Douhan, lors de sa visite au Venezuela au mois de février de cette année.

En plus de reconnaître et de remercier le soutien apporté ces dernières années, la diplomate a exprimé la volonté de l'Ambassade de renforcer les liens existants.

L’Ambassadeur-Délégué Permanent de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l'UNESCO, S.E. M. Jorge Valero, a également participé à la réunion, en rappelant que, depuis ses débuts, la Révolution Bolivarienne a été la cible d'agressions et d'attaques de la part de l'empire états-unien pour s'être opposée aux diktats émanant de la Maison Blanche et pour avoir voulu tracer son propre destin et défendre sa souveraineté et son autodétermination.

En ce sens, il a déclaré que les agressions n'ont pas cessé depuis ; au contraire, elles sont de plus en plus criminelles et perverses, dans le but de renverser la Révolution Bolivarienne et de réinsérer le Venezuela dans son arrière-cour. Ces agressions ont été étendues à Cuba, à la Bolivie, au Nicaragua et à d'autres pays de l’ALBA, a-t-il déclaré.

Plus de 30 membres de différentes associations et groupes de solidarité avec le Venezuela étaient présents à la rencontre. Plusieurs porte-paroles ont réaffirmé leur soutien à la Révolution Bolivarienne et au peuple vénézuélien, ainsi que leur détermination à poursuivre la lutte pour dénoncer les attaques contre la patrie de Bolivar et de Chavez.

Par ailleurs, plusieurs participants qui ont assisté au Congrès bicentenaire des peuples du monde, qui a eu lieu à Caracas du 21 au 24 juin, ont fait part de leurs expériences positives et ont expliqué qu'ils ont été les témoins directs non seulement de la chaleur du peuple vénézuélien, mais aussi de sa fermeté, de sa détermination et de sa résistance face aux mesures coercitives unilatérales criminelles.

Section Presse - Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France