Venezuela : Un avion militaire étasunien viole l'espace aérien vénézuélien

Communiqué :

La Force Armée Nationale Bolivarienne dénonce la violation de l'espace aérien vénézuélien par un avion de transport militaire lourd de type C-17 appartenant à la Force Aérienne des Etats-Unis d'Amérique du Nord dans la nuit d'hier, jeudi 22 juillet, de 20:47 heures à 20:50 heures (3 minutes), qui a fait un parcours d'environ 14 milles marins dans la zone la plus à l'ouest de la Sierra de Perijá, dans l'état de Zulia.

Cette provocation flagrante survient dans le cadre des manœuvres militaires combinées organisées par la Force Aérienne et l'Armée de Colombie dans les départements d' Antioquia et de Cundinamarc, manœuvres auxquelles participent également des aviosn de chasse américains d'exploration stratégique F-16 et RC135. Il faut souligner que dpeusi le début de l'année 2021, des aviosn nord-américains ont violé 21 fois la Région d'Information de Vol (FIR) de Maiquetía, ce qui représente une grave violation des règles internationales de l'aéronautique.

Nous réaffirmons devant la communauté internationale et les organismes multilatéraux que la présence de bases nord-américaines en territoire colombien représente une menace permanente et constitue un mécanisme atroce d'ingérence qui affecte de façon importante la stabilité de la région des Caraïbes et de l'Amérique Latine que, grâce aux efforts d'intégration du Commandant Suprême Hugo Chávez, on a travaillé à renforcer en tant que Zone de Paix.

Nous savons que dans le cadre de ces manœuvres, on a exécuté des reconnaissance vers l'espace géographique vénézuélien, c'est pourquoi nous n'écartons pas d'autres éventuelles actes hostiles qui porteraient atteinte à notre souveraineté et à notre intégrité territoriale. Le citoyen Nicolás Maduro Moros, Président Constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, Commandant en Chef de la FANB, a donc donné des ordres précis pour que nous restiosn en alerte et que nous répondions fermement à toute acte d'agression.

Chávez vit!… La Patrie continue !

Indépendance et Patrie socialiste ! Nous vivrons et nous vaincrons !

Indépendance ou rien ! Loyaux, toujours, traîtres, jamais !

Le soleil du Venezuela naît dans l'Esequibo!

Caracas, 23 juillet 2021

Vladimir Padrino López

Général en Chef

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/07/venezuela-denuncia-violacion-de-su-espacio-aereo-por

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/07/venezuela-un-avion-militaire-etasunien-viole-l-espace-aerien-venezuelien.html