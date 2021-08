Amérique Latine : Défendre la souveraineté des peuples contre l'interventionnisme 

Caracas, 22 août (RHC) Le secrétaire exécutif de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, a mis l’accent aujourd’hui sur la défense de la souveraineté comme principe indispensable à la paix.

Dans un message publié sur le réseau social Twitter, le secrétaire général de l’ALBA-TCP a souligné l’importance de préserver l’indépendance des peuples face à la politique interventionniste des États-Unis et de leurs alliés.

'A la lumière de ce qui se passe dans des pays comme la Libye et l’Afghanistan, il doit être très clair que la défense de la souveraineté et de l’indépendance n’est pas un mot d’ordre abstrait, c’est un devoir incontournable pour garantir la paix et le développement', a souligné Llorenti sur la plateforme communicationnelle.

Dans des déclarations récentes, le secrétaire exécutif de l’ALBA-TCP a condamné les méthodes interventionnistes de Washington en mettant en garde contre la crise humanitaire qui sévit en Afghanistan après deux décennies d’occupation militaire américaine.

'Des images de la promotion de la démocratie, des droits de l’homme et de la liberté', a dénoncé Llorenti sur son compte Twitter en référence au chaos qui règne à l’aéroport de Kaboul, face à la tentative désespérée de milliers de personnes de prendre des avions pour quitter le pays.

Source Prensa Latina

