Amérique Latine : La Bolivie, le Nicaragua, le Mexique et l’Argentine souhaitent une enquête sur Almagro

Lors d’une réunion extraordinaire virtuelle du Conseil Permanent de l’Organisation des Etats Américains (OEA) qui réunit 34 pays membres actifs, le Gouvernement de la Bolivie a réaffirmé qu’il engagerait une campagne contre le secrétaire général de l’organisme pour qu’il y ait une enquête sur son action putschiste, rapportent des agences internationales.

Le chancelier bolivien a dénoncé l’ingérence et une nouvelle attaque injustifiée contre la Bolivie après qu’Almagro ait répété, le 9 août qu’il y a eu fraude aux élections présidentielles de 2019.

Lors de son intervention, le chancelier bolivien aprévenu que « si les actions de Luis Almagro ne rentrent pas dans le cadre des institutions, » demain d’autres pays de la région pourraient être, comme la Bolivie, victimes d’attaques et de coups d’Etat organisés par le secrétaire général de l’OEA.

La position de la Bolivie a été soutenue par le Mexique, l’Argentine et le Nicaragua qui ont dénoncé, en plus de l’ingérence de l’OEA dans les élections, le soutien de l’organisation au gouvernement de fait de Jeanine Áñez.

Un intervenant dans cette session, l’ambassadeur du Nicaragua, Luis Alvarado, a réaffirmé « sa ferme et indéfectible solidarité et son soutien au peuple et au Gouvernement de Bolivie qui continue à faire face à l’agression putschiste perpétrée par le secrétaire général de l’OEA. »

Le fonctionnaire nicaraguayen a considéré comme « illégal et faux » le rapport qu’a présenté la mission de cet organisme en 2019 sur les « irrégularités » dans les élections boliviennes.

Alvarado a dénoncé le fait que grâce à l’instrumentalisation politique de la mission électorale par le Gouvernement des États-Unis, à travers ses prête-nom au secrétariat général de l’OEA, le coup d’état de 2019 contre le président de l’époque, Evo Morales, s’est matérialisé.

Pour sa part l’ambassadrice mexicaine a élevé la voix pour soutenir le Gouvernement bolivien en critiquant Almagro pour « avoir outrepassé ses fonction » et « avoir renforcé

la polarisation » dans l’hémisphère.

