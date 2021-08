Amérique Latine : Un réseau criminel transnational Colombie-Etats-Unis 

L'ambassadeur représentant le République Bolivarienne du Venezuela à l'ONU, Samuel Moncada, a fait savoir mercredi que le Gouvernement vénézuélien avait dénoncé devant le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) un réseau criminel transnational organisé avec des mercenaires de Colombie et des Etats-Unis.

Dans un post publié sur Twitter, Moncada a expliqué que ce document concerne particulièrement les actes de terrorisme et l'assassinat du chef de l'Etat d'Haïti et du Venezuela, perpétré par des mercenaires.

Le document souligne que « l'assassinat du Président d'Haïti Jovenel Moïse a été le fruit d'une opération de forces mercenaires exécutée par des assassins colombiens, financé par des entreprises étasuniennes, planifiée en territoire étasunien et haïtien et réglée par un contrat d'enrichissement personnel qui apporterait aux assassins de gros bénéfices économiques provenant de la vente des actifs de l'Etat haïtien. »

En effet, « l'assassinat a constitué, de fait, un coup d'Etat et un acte de terrorisme qui ont sapé l'ordre constitutionnel d'Haïti et coïncide littéralement avec la définition d'un « acte d'agression » établie dans la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblé Générale et a été perpétré par des groupes de délinquants transnationaux orgnaisés.

https://albaciudad.org/2021/08/venezuela-denuncio-en-la-onu-red-de-crimen-trasnacional-colombia-eeuu/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/amerique-latine-un-reseau-criminel-transnational-colombie-etats-unis.html