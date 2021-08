Bolivie : Evo Morales présente le Décalogue de la RUNASUR

Par Lauca Ñ

Le décalogue est le suivant :

Amérique Plurinationale

Frères et sœurs, peuples de l'Abya Yala:

Nous vivons de multiples crises dans le monde, c'est le moment d'être unis, de construire et de forger notre Amérique Plurinationale, notre identité et notre dignité. Pour cela, du Sud du continent, nous proposons un décalogue qui guide notre chemin, notre Qhapaq Ñan.

Nous défendons l'autodétermination des Peuples. L'Amérique Plurinationale, la lutte contre toute forme de domination, contre l'ingérence et le racisme, pour renforcer l'autodétermination et l'identité des peuples. On envisage un processus de reconstruction et de refondation des Etats dans lequel ce qui est primordial, ce n'est pas le capital ou la consommation démesurée mais les êtres humains et la nature, dans lequel les Gouvernements, ce seront les peuples, un Etat sans discrimination ni classe.

Nous renforçons la démocratie, les droits de l'homme et les droits collectifs. L'Amérique Plurinationale, c'est l'expression de la pluralité et elle reconnaît toutes les démocraties qui répondent à la volonté et à l'exercice souverain des peuples. Nous encourageons le respect total des droits individuels des hommes et des femmes qui habitent sur notre grand territoire et les droits collectifs des peuples indigènes et afro-descendants. Nous promouvons le dialogue des peuples sous des principes communs qui permettent de construire une alliance pour coordonner des processus conjoints qui donnent plus de puissance à nos voix. Nous devons rendre la liberté d'expression émancipatrice pour que la vérité des peuples prenne la parole.

Nous renforçons l'Intégration des Peuples. L'Amérique Plurinationale, c'est l'expression des mouvements indigènes, des différents secteurs sociaux et des travailleurs, dans la clarté politique et idéologique, dans les principes et les valeurs qui ont été nos instruments de résistance et de lutte depuis le temps des colonies. L'intégration de nos peuples, c'est l'unité et la solidarité en tant que bloc de lutte, de défense et de revendication de nos droits historiques. Notre but, c'est de renforcer les organismes d'intégration pour consolider notre unité en tant que mouvement qui promeut la liberté des peuples en Amérique Latine, dans les Caraïbes et dans le monde.

Nous réaffirmons notre pluri-nationalité, notre pluri-culture et notre plurilinguisme. L'Amérique Plurinationale, c'est l'unité dans la diversité, c'est la nouvelle rencontre des originaires millénaires et contemporains. Nous sommes des peuples différents, les connaissances, la sagesse ancestrale et l'identité de nos peuples sont notre richesse.

L'Amérique Plurinationale, c'est nous reconnaître en tant qu'êtres humains égaux, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Nous renforçons la Lutte anti-impérialiste. L'Amérique Plurinationale, c'est la réponse des peuples, des mouvements et des organisations sociaux à toute forme d'interventionnisme et d'ingérence. Nous condamnons les actions de l'impérialisme et du capitalisme qui imposent des sanctions économiques, orgnaisent des coups d'Etat et encouragent le fascisme et la racisme qui portent atteinte à la souveraineté des peuples.

L'Amérique Plurinationale défend les ressources naturelles, la redistribution des richesses et la solidarité entre les peuples. Nous rejetons le capitalisme et le consumérisme car c'est un système qui a échoué qui crée des inégalités, provoque la mort et la destruction.

Nous construisons la paix et la justice sociale. L'Amérique Plurinationale promeut le droit des peuples à la paix, la coopération et la solidarité entre les Etats et entre les régions du monde. Nous condamnons les interventions militaires qui utilisent le prétexte de la recherche de la paix. La paix se construit avec plus de démocratie et plus de développement, avec des services de base, avec l'éducation, la santé, le logement, des services dans lesquels la richesse est redistribuée en faveur de l'égalité.

Nous stimulons le Vivre Bien ou le Bien Vivre. L'Amérique Plurinationale envisage de rétablir le Sumaq Qamaña, Sumaq Kawsay, Ivi Marey en tant que forme de coexistence , de bien-être et de développement, en opposition avec le mieux vivre de quelques-uns. Le Vivre Bien cherche à atteindre l'harmonie entre les peuples et avec la Terre Mère, une harmonie dans laquelle nous exercions tous nos droits et nous respections tous nos obligations.

Nous renforçons la défense de Terre Mère. Nous, les peuples indigènes, vivions tous en interdépendance avec la nature. L'être humain ne peut vivre sans la nature, la nature sans l'être humain pourrait peut-être vivre mieux.

Nous rétablissons nos principes millénaires de vie, nous accélérons la Décolonisation et la fin du patriarcat. L'Amérique Plurinationale, c'est l'expression des peuples qui rétablit, revalorise et stimule les connaissances millénaires de nos peuples, lutte contre tout ce qui a été imposé pendant l'époque coloniale et dont nous avons hérité en encourageant les processus de décolonisation au niveau continental et inter-continental pour garantir notre libération.

L'Amérique Plurinationale lutte pour la fin du patriarcat pour construire des sociétés plus justes et égalitaires dans lesquelles les droits des femmes seraient pleinement reconnus, Une plus grande égalité entre hommes et femmes signifie aussi un meilleur développement de nos peuples.

Nous développons un Modèle Economique Pluriel et Social. L'Amérique Plurinationale stimule la juste distribution des richesses entre les peuples. La propriété individuelle et collective fait partie des constructions traditionnelles de nos sociétés. Par conséquent, nous devons les reconnaître et les respecter. La fin ultime de l'économie ne doit pas être l'accumulation de capital mais le bien-être et le Vivre Bien de l'être humain et de la Terre Mère.

Pour notre identité... Pour notre dignité... Pour l'unité des Peuples.

Vive l'Amérique Plurinationale !

EVO MORALES AYMA

Président Constitutionnel 2006-2019

Etat Plurinational de Bolivie

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/03/bolivia-evo-morales-presento-el-decalogo-de-runasur-para-la-america-plurinacional/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/bolivie-evo-morales-presente-le-decalogue-de-la-runasur.html