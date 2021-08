Bolivie : Jeanine Áñez s'auto-mutile dans sa prison

Jeanine Áñez, l'ex-présidente de fait de la Bolivie a essayé de s'auto-mutiler samedi matin en pratiquant de petites coupures sur l'un de ses bras alors qu'elle est incarcérée à la prison de Miraflores, à La Paz, a annoncé lors d’une conférence de presse le ministre de l'Intérieur du pays, Eduardo del Castillo.

« J'ai le regret d'informer le peuple bolivien que madame Jeanine Áñez a tenté de se blesser elle-même ce matin. Son état est tout à fait stable, elle a de petites égratignures sur l'un de ses bras mais rien d'inquiétant, » a ajouté del Castillo.

Interrogé sur les raisons qui ont pu amener l'ex-présidente de fait à s'auto-mutiler, del Castillo a déclaré qu'il ne savait pas. « Ce sont des lésions superficielles qui n'ont provoqué aucune blessure importante. »

Quand un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de la demande de libération d'Áñez à cause de sa « santé très délicate » faite par d'anciens présidents du pays comme Carlos Mesa et Jorge Quiroga, le ministre a déclaré que « ni le ministère de l'Intérieur ni le Gouvernement ne sont l'autorité compétente pour libérer des personnes qui auraient commis des délits sur le territoire national. » Et il a ajouté : C'est une attribution excusive de la justice. »

Il a insisté sur le fait qu'on veille à ce que tous les droits de l'ex-présidente de fait soient respectés et, a-t-il affirmé, on lui a accordé des privilèges par rapport aux autres personnes incarcérées.

« On a réalisé des examens médicaux dans diverss centres de santé du département de La Paz et tous ont montré que madame Áñez remplit toutes les conditions pour rester en prison préventive, » a-t-il déclaré et il a ajouté que ce sera le personnel médical du centre pénitentiaire qui déterminera si la prisonnière a besoin d'un examen psychologique ou psychiatrique.

Vendredi, le procureur général Juan Lanchipa a fait savoir que e Ministère Public avait fait des démarches auprès du Tribunal Suprême de Justice (TSJ) pour engager un procès en responsabilité contre Áñez pour les massacres de Sacaba et Senkata qui se sont déroulés après qu'elle ait pris le pouvoir, en novembre 2019.

Actuellement, elle est incarcérée au centre pénitentiaire pour femmes de Miraflores. Après son arrestation, en mars dernier, on l'a accusée des délits de terrorisme, sédition et conspiration, justement pour les événements de en novembre 2019 qui ont débouché sue le coup d'Etat contre Evo Morales et l'imposition du régime de fait.

Ensuite, la Justice bolivienne a élargi l'accusation et lui a imputé 4 autres délits concernant l'émission de résolutions contraires à la Constitution et aux lois du pays et le non accomplissement de ses devoirs.

(Avec des informations de RT en espagnol)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

