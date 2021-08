Bolivie : La complicité d'Áñez et du FMI contre le peuple 

Le FMI et le crédit

En violant la souveraineté et les intérêts économiques du peuple bolivien, la dictature de Jeanine Áñez a décidé d'endetter le pays avec un prêt du Fonds Monétaire International (FMI) conditionné à une série de mesures fiscales, financières, concernant le change et la monnaie antisociales.

Elle avait aussi programmé 5 crédits auprès de prêteurs internationaux à hauteur de 1.700 000 000 de $ qui devaient être approuvés par l'Assemblée Législative Plurinationale, sous prétexte de renforcer le système sanitaire pour combattre le coronavirus.

Selon le FMI, en avril de l'année dernière, l'objectif de ce crédit était d'aider la Bolivie « à satisfaire les besoins de la balance des paiements consécutifs à l'arrivée de la pandémie de COVID-19 et de soutenir les dépenses médicales et les mesures d'aide nécessaires en urgence pour protéger le bien-être de la population. »

Ces « intentions » ont fait subir à l'Etat des millions de pertes puisqu'Áñez a utilisé le Ministère de l'Economie pour que l'Assemblée Législative Plurinationale lui permette de s'endetter de façon injustifiée et d'avoir du soutien. Heureusement, les parlementaires n'ont pas accepté.

Mais le prêt a été souscrit en dehors des règles fixées par la Constitution. En avril 2020, la dictature de Jeanine Áñez a demandé au FMI le crédit concessionnel sans l'autorisation de personne.

Le Gouvernement démocratique étant de retour avec Luis Arce, à travers la Banque Central de Bolivie, BCB, le 17 février de cette année s'est opérée la restitution de 351 500 000 de $ au FMI, un crédit illégal souscrit par le Gouvernement putschiste.

Pendant ce temps, ce crédit a généré des coûts supplémentaires de 24 300 000 000 de $ pour l'Etat sur lesquels 19 600 000 à cause des variations du change et 4 700 000 $ de commissions et d'intérêts.

A cause de cela, le Procureur Général a accepté 4 propositions d'accusation du Ministère de la Justice contre l'ex-dictatrice Jeanine Áñez et certains de ses ministres.

Dans le cas du prêt du Fonds Monétaire International, sont impliqués les anciens fonctionnaires du ministère de l'Economie José Luis Parada, Branko Marinkovic et Óscar Ortiz.

